賭王千金被英美媒體列為2025必關注名單 加拿大男神Iman為她發聲

何超儀將到倫敦開唱。（Drill Team提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕澳門賭王何鴻燊的女兒何超儀所領軍的「何超與海膽仔樂團」，2月27日將在英國倫敦O2旗下場館indigo at The O2舉辦「Dragon Rock Concert」，她也宣布由她力捧的加拿大男神新人Iman將首度和她同台合唱。

加拿大男星Iman將同台合唱。（Drill Team提供）

在音樂領域，何超儀以「何超」為藝名，她與海膽仔樂團已被國際音樂媒體列為2025年必關注藝人，包括英國雜誌《Fault Magazine》和美國媒體《Galore》都將她和海膽仔樂團評選為今年必須關注的音樂人名單，也期待他們這次到倫敦的演出，另外去年她推出的《沒完沒了的完美》近期也獲得歐洲音樂文化雜誌《Kaltblut》推薦。

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香港Beyond成員黃貫中將一同演出。（Drill Team提供）

何超與海膽仔樂團將在演唱會上攜手香港Beyond成員黃貫中、LMF與廿四味共同演出，另外近期首度參演電影《拾荒法師》的Iman，也會第一次投入音樂演出，並和何超同台合唱。她大讚Iman：「他的節奏感和舞蹈實力超乎想像，非常有天賦！」

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