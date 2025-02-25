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《百變智多星》道歉了！出題惹怒BTS粉絲「節目發聲認錯」

益智節目《百變智多星》由梁赫群（左）、葉欣眉攜手主持。（翻攝自臉書）益智節目《百變智多星》由梁赫群（左）、葉欣眉攜手主持。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕梁赫群、葉欣眉主持的益智節目《百變智多星》去年9月17日播出的內容中，出現有關南韓團體BTS成員SUGA的提問後，引發「A.R.M.Y」（粉絲名）震驚及不滿，甚至向韓國HYBE娛樂告狀。對此，《百變智多星》今（25日）發出道歉聲明。

《百變智多星》在去年9月已播出的內容中以「日前BTS成員中的哪位，因酒駕被捕？」作為題目，並提供選項「Jin」或「SUGA」。不過，「A.R.M.Y」震驚不滿之餘，同時也質疑該題題目缺乏完整的故事背景，容易誤導大眾對SUGA的觀感。

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「A.R.M.Y」為此氣憤難平，更號召集體檢舉，要求影音平台下架節目內容、在Google評論區給予負評，甚至去函向韓國HYBE娛樂投書告狀。對此，《百變智多星》稍早發出道歉聲明，「在此節目製作單位深感抱歉，未來在題目設計上將更為謹慎。」

《百變智多星》聲明全文：

本節目在2024年9月17播出《不是A就是B》單元中，有關南韓團體BTS成員SUGA的提問，出題參考來源為數個網路新聞。

節目因在題目中未能清楚說明事件原委，進而影響公眾對Suga的觀感，在此節目製作單位深感抱歉，未來在題目設計上將更為謹慎，並做到深入查證後播出。

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