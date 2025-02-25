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豬哥亮遭揭秀場真面目 大咖歌王全說了

已故綜藝天王豬哥亮曾帶給觀眾許多歡笑。（年代提供）已故綜藝天王豬哥亮曾帶給觀眾許多歡笑。（年代提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕蕭煌奇、蘇明淵兩大台語歌王首次入主「藍寶石大歌廳」，5月攜手在高流開唱，對於秀場文化，兩人都對於已故綜藝天王豬哥亮留下深刻印象。

蕭煌奇首次參加「藍寶石大歌廳」演唱會。（高流提供）蕭煌奇首次參加「藍寶石大歌廳」演唱會。（高流提供）

秀場文化及表演陪伴著蕭煌奇、蘇明淵成長，蕭煌奇曾跟已故的豬哥亮說：「我是看你的錄影帶長大的」、「我騎摩托車趕通告」，地獄梗讓人莞爾。

蕭煌奇笑說：「豬哥亮的錄影帶有種魔力，無論是set好的梗或是即興演出，即使重複看10遍也覺得好笑。」

豬哥亮遭揭秀場真面目 大咖歌王全說了律師歌王蘇明淵期待與蕭煌奇在舞台上再次合作。（高流提供）

蘇明淵也靠豬哥亮度過返鄉孤獨夜，「大學時從台北返鄉到高雄搭野雞車，一上車就是看錄影帶，有豬大哥的陪伴都不無聊，他是我很愛的偶像。」

「藍寶石大歌廳」5月10、11日在高流登場，首日卡司為王彩樺、邵大倫、林淑容、袁小迪、曹雅雯、陽帆、鄭進一、潘越雲；隔日則有王彩樺、向蕙玲、邵大倫、林俊逸、鄭進一、龍千玉、蕭煌奇以及蘇明淵。

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