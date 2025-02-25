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（影）長瀨昆妮滑雪場爆秀F乳 漁網裝性感擺拍

「最辣日文老師」長瀨昆妮在滑雪場教大家最強擺拍姿勢。（翻攝自IG）「最辣日文老師」長瀨昆妮在滑雪場教大家最強擺拍姿勢。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕被稱為「最辣日文老師」的網紅長瀨昆妮，今（25）晚上傳影片以漁網內衣搭上短版罩衫現身在滑雪場，她說今天不教日文，來教大家如何利用滑雪板拍照的8個性感姿勢。

長瀨昆妮的F級爆乳讓人看了快要噴鼻血。（翻攝自IG）長瀨昆妮的F級爆乳讓人看了快要噴鼻血。（翻攝自IG）

長瀨昆妮在社群平台發文，表示「8個姿勢成為＂雪地明星＂」不藏私地把滑雪板拍照技巧全公開。長瀨昆妮穿著洞洞內衣搭配洞洞罩衫，她說自己在日本滑雪網拍大廠有5年以上的工作經驗，所以學會了網拍專業Pose，保證大家一學就會。

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看著長瀨昆妮利用滑雪板，提供：手靠滑雪板、手拿滑雪板、利用滑雪板背面LOGO、將滑雪板放在背後、頭靠滑雪板、手環抱滑雪板、背著滑雪板、手提滑雪板一共8招就能拍出好照片。

長瀨昆妮在日本滑雪網拍大廠有5年以上的工作經驗，所以學會了網拍專業Pose。（翻攝自IG）長瀨昆妮在日本滑雪網拍大廠有5年以上的工作經驗，所以學會了網拍專業Pose。（翻攝自IG）

只不過長瀨昆妮的F奶真的太搶鏡，網友覺得自己看了鼻血都快要噴出來，只覺得被辣到，不知道有沒有把滑雪板性感拍照8招學起來？

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