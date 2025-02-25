琳誼認了有「感情潔癖」！姚愛寗對劉以豪有好感卻得壓抑聽歌泛淚

琳誼推出揪心單曲，再次為戲劇獻唱。（相映音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕琳誼曾為戲劇演唱《蚵仔麵線》獲得金鐘獎，最近再次為戲獻唱，《童話故事下集》插曲《我不能不能喜歡你》唱出劇中單親媽媽「小鹿」的心聲，讓飾演該角色的女星姚愛寗聽了好有感觸。

由劉以豪、柯佳嬿主演的《童話故事下集》，近來引起許多網友討論，姚愛寗飾演的「小鹿」與已婚同事「曾學友」（劉以豪飾演）相處久了累積好感，內心卻必須不斷告訴自己不能喜歡對方，非常壓抑、矛盾與掙扎。

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琳誼（左）唱出姚愛寗劇中角色心聲，讓她聽了很有感觸。（相映音樂提供）

琳誼唱的《我不能不能喜歡你》，像是為「小鹿」量身打造的歌曲，琳誼說：「小鹿非常渴望愛，但又不想介入人家的感情！把這樣複雜的心情寫成一首歌。」姚愛寗對這首新歌也超有感觸：「好像回到當下，體驗到小鹿很喜歡一個不能喜歡的人的心情，歌詞寫出小鹿的心聲，好幾度看到泛淚！」

琳誼自認有感情潔癖。（相映音樂提供）

至於琳誼的愛情觀，她坦言有「感情潔癖」，表示：「不願介入他人的感情，在愛情中最重要的是不傷害他人。」

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