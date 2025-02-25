10億女星酒駕被逮！瘦到39公斤認錯：永遠無法原諒自己

〔記者陽昕翰／台北報導〕身家超過10億身家的「財富女神」王宥忻去年12月因為酒駕被逮，經歷人生最慘痛的教訓，如今她以自身經歷創作新歌《半杯的代價》，藉此警惕大眾，傳遞「酒後不開車」的正確觀念。

王宥忻強調：「這是我永遠無法原諒自己的錯誤，希望透過音樂提醒大家，千萬不要重蹈覆轍。」

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王宥忻推出新歌《半杯的代價》， 以自身經歷宣導拒絕酒駕。（財富女神提供）

王宥忻回憶當晚，因為酒後駕駛保時捷，被警方當場逮捕。當時酒測值高達0.92毫克，全案送至地檢署，歷經18小時偵訊，最後遭士林地院判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

王宥忻事後深刻反省，並透過社區清潔公益活動彌補過錯，「我真的後悔萬分，這不僅危害到自己，更可能對他人造成無法挽回的傷害。」

而王宥忻前幾天參加公益活動要捐血，帶著草泥馬現身，只是她的體重瘦到39公斤未達捐血標準，只能現場呼籲粉絲響應愛心。

王宥忻歷經酒駕低潮，感謝親密愛人翁總陪伴。（財富女神提供）

提到新歌《半杯的代價》歌詞寫實是由AI輔助創作，王宥忻透露，經紀人國小五年級的女兒把整個事件始末輸入AI，透過技術分析後整理成歌詞，之後並生成歌曲，搭配王宥忻個人獨特的演唱風格，呈現出極具情緒張力的作品。

王宥忻表示：「這首歌的換氣與情緒轉折極具挑戰性，絕對不是隨便能駕馭的歌曲，希望日後有機會邀請粉絲挑戰演唱。」

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