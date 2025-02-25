蔡岳勳于小惠宣布離婚 助20歲長女躍星途

蔡牧霏IG有和父親蔡岳勳合照，顯示父女關係很好。（翻攝自蔡牧霏IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名導演蔡岳勳和明星妻于小惠2000年結婚，夫妻倆攜手打造多部經典戲劇，包括捧紅已故「大S」徐熙媛《流星花園》，于小惠本月中旬對外證實恢復單身4年，2人在2020年已簽字離婚，媒體致電詢問蔡岳勳，但他手機目前是長女蔡牧霏在使用，蔡牧霏默認父母離婚，稱爸爸近幾年專心於工作，不願受訪。

據了解，蔡牧霏從小被父母捧在手心上，也一路栽培女兒踏上星途，好友私下透露，蔡岳勳、于小惠不想2人婚姻老被外界做文章，更不願蔡牧霏踏入娛樂圈，讓2人感情事成為絆腳石，於是決定提早出面說明早已離婚4年的事實，就是希望不要影響到蔡牧霏。

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現年20歲的蔡牧霏，自美國加州艾迪懷德藝術學院戲劇系畢業，外型亮臉。

于小惠（左）本月中旬證實早與蔡岳勳離婚。（資料照，記者王文麟攝）

當年于小惠23歲時與蔡岳勳僅交往2個月閃婚，婚後育有2子2女，2007年一起成立公司，于小惠擔任編劇與製片，曾製作華語版《深夜食堂》、《白色巨塔》、《戰神》、《痞子英雄》等戲，蔡岳勳曾拿下3座金鐘戲劇節目導演獎，近年工作重心轉往中國。

對於離婚原因，于小惠解釋主因2人到中國工作後的生活漸行漸遠，慢慢沒有交集，最終決定對彼此放手，她說：「下半生想自由一點，想過我的日子。」

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