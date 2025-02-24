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陳曉鐵了心要離婚？命理師沈嶸曝：他已想走入下一段

陳妍希上週與陳曉宣布離婚。（資料照，翻攝自IG）陳妍希上週與陳曉宣布離婚。（資料照，翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希上週與陳曉宣布離婚，背後原因引發網友揣測，對此命理師沈嶸通靈分析2人的緣分，結果顯示2人在2016結婚時就是「危機緣」，沒有前世關係，是此生才相遇。

沈嶸通靈分析陳妍希與陳曉的緣分。（沈嶸提供）沈嶸通靈分析陳妍希與陳曉的緣分。（沈嶸提供）

沈嶸說危機緣初始容易愛得天雷勾動地火，陳曉就曾在節目中透露自己原本很抗拒結婚，但遇到陳妍希之後「就好像被雷劈到了一樣。」符合危機緣的特徵。危機緣也象徵兩人從價值觀上就不合，因不了解而相愛，因了解而分開，陳妍希就曾在節目中表示「陳曉婚前、婚後差異甚大」，婚前陳曉非常浪漫貼心，婚後不僅沒有準備生日禮物，連提議一起看電影也不願答覆，從這點就可以看出兩人深入相處後處處不合。

沈嶸進一步補充，雖然2017年兩人有短暫修成正緣，但2018年兩人的緣分急轉直下變成糾纏緣，表示2人之間有複雜的問題糾葛不清，導致雙方很難分開，彼此會產生討厭對方的負面情緒。此後緣分逐漸淡化，2019年轉為無緣，2020年兩人關係時好時壞，幾乎是當機狀態，2021年已經變成完全無緣。

究竟是誰主導離婚？沈嶸通靈2人腦波後表示，陳曉對離婚只覺得如釋重負，覺得總算擺脫了，甚至有點高興；而陳妍希則有難以言喻的無奈感，認為婚姻失敗是她一生中的重大挫敗，離婚是不得不的無奈，可見陳妍希確實是不想離婚的，而陳曉則是鐵了心都要離婚，甚至已經想要進入下一段關係。

沈嶸資助重症病童圓夢。（沈嶸提供）沈嶸資助重症病童圓夢。（沈嶸提供）

沈嶸發願「每月捐十萬，持續二十年」，至今已邁入第四個年頭，公益捐款累計達650萬元，總物資捐贈累計22750份，持續朝總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。今年二月，沈嶸捐贈10萬元給「社團法人中華民國喜願協會」，資助重症病童圓夢經費，幫助重大傷病孩童實現翻轉生命的願望，以正面能量鼓舞病童對抗疾病，點亮對生命的希望。

沈嶸捐贈10萬元給社團法人中華民國喜願協會。（沈嶸提供）沈嶸捐贈10萬元給社團法人中華民國喜願協會。（沈嶸提供）

「社團法人中華民國喜願協會」成立至今已邁入第31年，致力於服務3～17歲被診斷有威脅生命的重大疾病孩童，實現翻轉生命的願望。截至目前，已幫助超過2700位病童圓夢，透過願望成真，鼓勵激發病童堅強的生命力，也與家人在抗病過程中凝聚愛與關懷的力量；參與圓夢的醫護、志工及贊助者，也能因付出而獲得快樂，形成善的循環。

☆民俗說法僅供參考☆

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