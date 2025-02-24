（有雷）《問星》孔曉振「太空生子」竟...收視慘網轟：從頭爛到尾

孔曉振（左）成功在外太空生子，不料最後卻離開人世。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕李敏鎬、孔曉振主演韓劇《問問星星吧》昨（23）結局，該劇口碑開高走低，最終揭曉孔曉振飾演的太空指揮官在外太空成功分娩，不料卻在一日後身亡，令戲迷全傻眼，最終16集收視僅2.5%收官，成績慘烈。

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孔曉振和李敏鎬排除萬難，在太空船裡發生關係，直到孕育生命，雖然孔曉振順利生下兩人愛的結晶，不過最後是由李敏鎬在太空上照顧孩子，將孔曉振的骨灰撒在太空，更誕生經典台詞：「宇宙是她的子宮，也是她的墳墓。」

孔曉振（左）和李敏鎬在《問問星星吧》感情線不被看好。（翻攝自Netflix IG）

《問問星星吧》為韓國罕見以外太空為背景的戲劇，當初製作費高達500億韓元（約台幣11.2億元）引發廣泛關注，不料故事走向讓觀眾難以接受，也有人直言「從頭爛到尾」、「拜託二位以後擦亮眼睛選劇本」。

戲裡孔曉振因骨盆骨折未能及時治療而喪命，加上戲劇頻繁將宇宙比喻為「子宮」，讓觀眾感到不適，甚至有韓媒毒舌狂虧「《問問星星吧》應該要改叫《問問編劇吧》。」《問問星星吧》在Netflix上架。

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