晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（有雷）《問星》孔曉振「太空生子」竟...收視慘網轟：從頭爛到尾

孔曉振（左）成功在外太空生子，不料最後卻離開人世。（翻攝自Netflix）孔曉振（左）成功在外太空生子，不料最後卻離開人世。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕李敏鎬、孔曉振主演韓劇《問問星星吧》昨（23）結局，該劇口碑開高走低，最終揭曉孔曉振飾演的太空指揮官在外太空成功分娩，不料卻在一日後身亡，令戲迷全傻眼，最終16集收視僅2.5%收官，成績慘烈。

相關新聞：《問問星星吧》收視率跌到1.8％ 李敏鎬攜手孔曉振無力回天

孔曉振和李敏鎬排除萬難，在太空船裡發生關係，直到孕育生命，雖然孔曉振順利生下兩人愛的結晶，不過最後是由李敏鎬在太空上照顧孩子，將孔曉振的骨灰撒在太空，更誕生經典台詞：「宇宙是她的子宮，也是她的墳墓。」

孔曉振（左）和李敏鎬在《問問星星吧》感情線不被看好。（翻攝自Netflix IG）孔曉振（左）和李敏鎬在《問問星星吧》感情線不被看好。（翻攝自Netflix IG）

《問問星星吧》為韓國罕見以外太空為背景的戲劇，當初製作費高達500億韓元（約台幣11.2億元）引發廣泛關注，不料故事走向讓觀眾難以接受，也有人直言「從頭爛到尾」、「拜託二位以後擦亮眼睛選劇本」。

戲裡孔曉振因骨盆骨折未能及時治療而喪命，加上戲劇頻繁將宇宙比喻為「子宮」，讓觀眾感到不適，甚至有韓媒毒舌狂虧「《問問星星吧》應該要改叫《問問編劇吧》。」《問問星星吧》在Netflix上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中