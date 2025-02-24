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《殺夫》「女女版」靈感曝！原著李昂：三姑六婆互相殘殺

夏文汐在《殺夫》展現精湛演技。（海鵬提供）夏文汐在《殺夫》展現精湛演技。（海鵬提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕經典電影《殺夫》闊別41年，本週將在台重映，主角夏文汐當年大膽屠刀「殺夫」成經典，今（24）李昂透露想拍「女女版」《殺夫》，幽默說：「三姑六婆也有勾心鬥角的一面，也會互相殘殺，讓她們互相砍一下。」

台灣作家李昂同名小說改編成電影《殺夫》。（資料照，國家電影及視聽文化中心提供）台灣作家李昂同名小說改編成電影《殺夫》。（資料照，國家電影及視聽文化中心提供）

李昂希望新版《殺夫》加入更多女性觀點，還說想找女導演，感謝當年曾壯祥導演對性別友善，留下小女孩角色的伏筆；當年在《殺夫》中同樣有精彩演出的陳淑芳、楊麗音互扯頭髮、打架都來真的，陳淑芳說當時都沒套招，直接來。

夏文汐在《殺夫》有經典演出。（海鵬提供）夏文汐在《殺夫》有經典演出。（海鵬提供）

《殺夫》除了有夏文汐精湛演技，陳淑芳被讚有「影后」潛力，羞說當年拍攝的記憶都有些模糊，笑稱「如果現在要拍女女版，一定要參加的」，接著搞笑說但現在不敢脫，都老太婆了，覺得不好意思。

陳淑芳回憶當時要拍電影，又要拍戲，坦言電影太久以前，很難想像當時的自己長得怎樣，李昂誇她「罵人不帶髒話」，很有氣場，讓陳淑芳謙稱：「是老爸老媽把我眼睛生得這麼大，現在沒辦法了。」

《殺夫》演員齊聚一堂，李淑楨（左起）、夏文汐、楊麗音。（資料照，記者陳奕全攝）《殺夫》演員齊聚一堂，李淑楨（左起）、夏文汐、楊麗音。（資料照，記者陳奕全攝）

楊麗音回憶當時才20出頭，面對前輩陳淑芳，以為會比較拘束，結果一開拍就來真的，一次OK；陳淑芳笑說（女人）要打架，都會很兇的。」

李昂直言當初《殺夫》上映後，內心有遺憾，希望能多點女性觀點，不過目前多半是男性導演來談，希望是由女導演執導，有時候女人拍得反而更色情，更暴力，她說：「這次劇本會自己寫，謝謝當初曾壯祥導演留下小女孩伏筆，讓現在故事有了新的可能。」《殺夫》27日在台重映。

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