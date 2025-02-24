《女記者》性愛招待所斥資百萬 林予晞火辣洋裝潛入查命案

〔記者李紹綾／台北報導〕宋柏緯在影集《死了一個娛樂女記者之後》飾演偶像歌手，因過世的女友王真琳陷入低潮，還深陷酗酒、嗑藥之苦，與女友甜蜜擁吻的幻覺襲來，不小心將同門師妹雷嘉汭錯認甚至強吻未遂，讓師妹嚇得花容失色，推開他後迅速逃走。

林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》扮裝潛入性愛招待所探究真相。（鏡文學提供）

宋柏緯演這段戲時，同一天晚上需要和兩女親密互動，前一秒充滿粉紅泡泡、下一秒又被要求氣氛尷尬，兩段戲大相逕庭讓三人的好演技不言而喻。當天試戲時，宋柏緯與王真琳還有一點害羞和尷尬，靠著導演點出事實：「你們不要看起來這麼不熟啦！」兩人忍不住笑出來，也才逐漸放鬆，實際拍攝的互動也因此甜蜜度直線上升。

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王渝萱（右）、王真琳（左）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演閨密。（鏡文學提供）

王真琳在劇情中屬於關鍵角色，她飾演的新人演員，同時也是劇中王渝萱的高中閨密，但她因演藝圈的潛規則遭性侵而輕生，像預言般反映了現實社會中受害者的縮影。王渝萱所扮演的菜鳥記者也為了閨密決定查出真相，進而丟了自己的性命。

宋柏緯、王真琳在《死了一個娛樂女記者之後》飾演甜蜜情侶，兩人表現充滿粉紅泡泡。（鏡文學提供）

王真琳在輕生戲的場次展現了驚人演技，即便在狹小環境中，身邊環繞著滿滿的工作人員，她仍能無視週遭醞釀情緒秒掉淚。不過事實上，她前一秒還在休息室看漫畫，下一秒馬上轉變為陰鬱少女，角色轉換超迅速。王真琳與王渝萱後面的哭戲也是每次喊action，兩人便各自哭到不能自己，當導演一喊卡，兩女立刻相視而笑，雖只是第二次見面，默契已不在話下。

在上週播出最新集數中，另一位關鍵角色為李銘忠飾演的媒體大亨「梁辰漢」，他與建設公司及政府官商勾結密謀籌畫的BOT案與時事呼應，2年多前即拍攝完成的這齣劇，讓網友不禁感嘆：「劇中好多情節在現實社會不斷發生！」林予晞所飾演的資深記者「劉知君」，為了查出更多情報，變裝潛入招待所，今（24日）釋出的美術篇花絮裡，可看到斥資百萬、耗時一個多月搭建的招待所場景從無到有搭建的畫面。美術指導廖建安說，他設計了大量的鏡子或玻璃做出反射：「因為人不是只有一種面向。」這些空間條件也能讓攝影師巧妙地用來營造角色不同的狀態。

雷嘉汭（右）在《死了一個娛樂女記者之後》飾演宋柏緯的同門師妹。（鏡文學提供）

林予晞在第6集結尾出現了角色狀態的轉變，她一拋劇中冷硬帥氣的西裝打扮，穿上了一襲桃紅色火辣洋裝潛入招待所，走上後輩林姵亭舊路「假賣淫、真臥底，只為查明真相。」本週也即將迎來大結局，揭露王渝萱飾演的林姵亭真實死因。

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