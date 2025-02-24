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王大陸閃兵不成 傳3月13日確定入伍服役

王大陸傳出砸百萬逃兵，涉嫌妨害兵役、偽造文書，如今傳出即將在3月中旬入伍服役。（記者潘少棠攝）王大陸傳出砸百萬逃兵，涉嫌妨害兵役、偽造文書，如今傳出即將在3月中旬入伍服役。（記者潘少棠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕33歲男星王大陸傳出砸百萬透過仲介集團假造心臟病歷，藉此逃避兵役，去年底他已達緩徵最高年限，逃避兵役消息傳出後，最新消息指出，他確定3月13日入伍服役完成國民應盡義務，而且王大陸和目前仍是阿兵哥的男星許光漢一樣，要乖乖當1年兵。

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知情人士透露，王大陸已排定入伍日期，將於3月13日服役，而根據兵役法規定，由於他已屆33歲之齡役男，選擇服1年替代役期，情況與許光漢類似；許光漢已於去年8月中旬入伍服役，將於今年8月中旬退伍，而許光漢服的也是1年替代役。

許光漢去年9月被媒體拍到身穿替代役制服、帽子及戴口罩，當時面對媒體詢問，他沒有回應，但有微微點頭示意。（資料照，記者佟振國攝）許光漢去年9月被媒體拍到身穿替代役制服、帽子及戴口罩，當時面對媒體詢問，他沒有回應，但有微微點頭示意。（資料照，記者佟振國攝）

新北地檢署偵辦涉嫌替準備服役的役男偽造病歷案，18日大動作拘提躲避兵役8名役男，其中包括王大陸，他涉嫌以100萬元由不法集團偽造病歷，而台北市政府兵役局表示，王大陸去年底已達緩徵的最高年限33歲，日前已收到內政部發來公文，他是今年3月徵集對象，近日已發出兵單。

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