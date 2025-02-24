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娛樂 音樂

（專訪）才爆隔離老公！戴佩妮認了這點讓他驚呼：我好害怕

〔記者陽昕翰／專訪〕金曲歌后戴佩妮下月將在小巨蛋開唱，她為了演唱會備戰超認真，就連老公西米露都招架不住，她受訪笑曝：「我老公看到我每天那麼認真，就說『好恐怖，妳好勤勞，勤勞到我好害怕。』」

戴佩妮下月將在小巨蛋開唱，她為了演唱會備戰超認真。（記者潘少棠攝）戴佩妮下月將在小巨蛋開唱，她為了演唱會備戰超認真。（記者潘少棠攝）

戴佩妮這幾個月來，每天都在家排練，包括練鋼琴，接著就走到旁邊練電吉他，之後再進到錄音室練唱，「三點一線」全心投入演唱會。

戴佩妮無奈說，「我後來發現，這陣子練琴太過投入，很容易肌肉拉傷，以後可能需要先做好暖身。」而她在前年接觸電吉他後產生興趣，就算練到手指都長繭了也無所謂，依然堅持練習。

戴佩妮相隔9年攻蛋，這次目標是希望享受鬆弛感。（記者潘少棠攝）戴佩妮相隔9年攻蛋，這次目標是希望享受鬆弛感。（記者潘少棠攝）

始終認真的戴佩妮分享：「好學這件事情對我來說還是很重要的，學習的感覺跟談戀愛很像，我練習電吉他不是為了表演而秀，很想要介紹這位『新朋友』給歌迷認識。」

戴佩妮「雙生火焰」演唱會3月22日在小巨蛋登場，相隔9年攻蛋，這次目標是希望享受鬆弛感，她說：「上回在小巨蛋演唱會前，我是連睡也睡不好，這次想要放鬆，換個方式來體驗演唱會。」

戴佩妮為了演唱會備戰超認真。（記者潘少棠攝）戴佩妮為了演唱會備戰超認真。（記者潘少棠攝）

至於平常在家怎麼放鬆紓壓，戴佩妮透露這幾年沉迷曬太陽，是每天都要做的事，「我可以聽著音樂，閉著眼睛練習腹式呼吸，花時間靜心冥想。」

戴佩妮笑說：「冥想這件事情對我來說滿重要的，因為我這個人太容易分心。」除了曬太陽靜心，戴佩妮每晚睡前都需要有自己獨處的時間，連老公都得暫時「隔離」，是她自己的獨處時光。

場地提供：infinium 引心

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