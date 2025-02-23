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不只大嘴巴 陳沂瘋狂爆料小優愛遲到又雙面人

宋羽葤（左）因小優亂傳她與瓜哥的緋聞開撕。（本報合成圖，翻攝自IG）宋羽葤（左）因小優亂傳她與瓜哥的緋聞開撕。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星小優近來成為演藝圈最著名的「大嘴巴」，遭控爆料綜藝天王「瓜哥」胡瓜與助理主持人宋羽葤鬧緋聞，甚至還說宋羽開的車也是胡瓜送的。他的行為不但惹怒老闆吳宗憲宣告解約，女主角宋羽荮也跟小優以電話對質，最後小優還是沒得到原諒。網紅陳沂也發文加碼爆料，表示自己的朋友也被小優雷過；陳沂自己也曾與小優同台過，只能說：印象很差。

小優的黑歷史不斷被挖出。（翻攝自IG）小優的黑歷史不斷被挖出。（翻攝自IG）

陳沂說「不紅通告藝人小優這次似乎眾叛親離，被比他更大嘴巴的老闆吳宗憲掃地出門，身邊朋友紛紛出來說她大嘴巴。就連製作單位都跟著踩說她愛遲到，還是個雙面人。」陳沂表示自己跟小優之間有共同好友，先前朋友約了舞蹈課，小優當天也說要參加，「結果課都開始了，小優才打電話朋友說不能來」。陳沂表示，當天的舞蹈課是大家一些均攤教室與老師的費用，「但這種臨時放鳥態度讓我對她印象很差。朋友卻也習以為常，說她常這樣」。

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另外，陳沂也分享了自己跟小優一起錄節目的經驗：「過程各種搶話講一堆不好笑又智力低下的故事，我很努力進行表情管理。回去還跟其他朋友討論說通告藝人都這樣吼，這應該是她們的生存之道，不努力刷就沒節目上」。陳沂說自己想表達的是，小優的朋友明知道小優有這些缺點，為什麼還要跟她做朋友啊？節目也是，諸多抱怨幹嘛還要一直發她？

陳沂將這些事看在眼裡，無奈說：「覺得演藝圈這種文化很假掰。互看不爽還在那邊假裝好來好去累不累？」

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陳沂除了加碼爆料小優的黑歷史，還承認對她印象很差。（翻攝自IG）陳沂除了加碼爆料小優的黑歷史，還承認對她印象很差。（翻攝自IG）

【陳沂全文】

說一個不算爆料的爆料。
因為我之前講過好幾次了

就是不紅通告藝人小優這次似乎眾叛親離，被比她更大嘴巴的老闆吳宗憲掃地出門，身邊朋友紛紛出來說她大嘴巴。
就連製作單位都跟著踩說她愛遲到，還是個雙面人。

跟小優有共同好友，之前朋友約了舞蹈課，當天也有小優。
結果課都開始了，小優才打電話跟朋友說不能來。
舞蹈課是大家一起share教室費用和老師錢，雖然沒多少錢，但這種臨時放鳥態度讓我對她印象很差。
朋友卻也習以為常，說她常這樣。

然後就是有次在綜藝節目跟她同場。
過程各種搶話講一堆不好笑又智力低下的故事，我很努力進行表情管理。
回去還跟其他朋友討論說通告藝人都這樣吼，這應該是她們的生存之道，不努力刷就沒節目上。

不過我想說的是，小優的朋友們明知道她這樣，為什麼還要跟她做朋友啊？
節目也是，諸多抱怨幹嘛還要一直發她？

朋友們之前上節目這樣說她壞話我也覺得沒品，雖然是事實，但她那麼糟妳們跟她做朋友，難道不是互相利用上節目有話題講？
像我就不會跟這種人做朋友啊～
那我要當朋友，就絕對不會未經同意公開講他們任何私下的事。

覺得演藝圈這種文化很假掰。
互看不爽還在那邊假裝好來好去累不累？

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