（影）「日本瓜哥」歐兜邁騎到台灣 走到哪裡都被拍

出川哲朗在台灣錄製《歐兜邁探險趣》受到民眾歡迎。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本搞笑藝人出川哲朗有「日本瓜哥」之稱，今（23）日各社群平台都有台灣網友曬出在路上遇見他錄影的照片，原來出川哲朗招牌節目《歐兜邁冒險趣》來台灣錄影，不但到九份、萬華，還到基隆夜市大啖美食。

出川哲朗（左）和中岡創一在台灣受到民眾歡迎。（翻攝自X）

出川哲朗也在個人社群平台曬出影片，表示：「《歐兜邁冒險趣》正在台灣熱拍中！」這次錄影除了出川哲朗之外，還有中岡創一，兩人騎車摩托車由北台灣，引起在地鄉親驚喜，所到之處都有人高舉手機拍照、錄影，61歲的出川哲朗更冒著寒雨一路騎到九份知名茶樓，超級熱血。

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出川哲朗與圓山大飯店合照。（翻攝自X）

出川哲朗跟中岡創一兩人帶著招牌的西瓜安全帽四處探訪台灣之美，還希望能夠遇到更多「美好的台灣人」，而台灣鄉親也沒讓他失望，一路上都是巨星歡呼跟熱烈招待。

身兼搞笑藝人、男演員身分的出川哲朗，是劇團劇團SHA·LA·LA的座長，他的太太事前模特兒、賽車女郎阿部瑠理子，兩人在朝日電視台綜藝節目《男女糾察隊》求婚成功而結為夫妻。

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