不好笑！ NanaQ託網紅買水出現保險套 那個人是「他」

「極簡女」NanaQ指控與網紅拍片卻意外出現保險套，讓她很不舒服。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以極簡、自律闖出一片天的網紅NanaQ，日前談到孫生桃色風波時，提到曾經與一位網紅合作拍片，沒想到她託對方買水，見面後對方卻意外掏出保險套，讓她覺得一點都不好笑。網友挖出影片，原來那名網紅，就是「反骨男孩」成員酷炫，對此，網友也評論：不意外。

酷炫（左）與NanaQ合作拍片時，還開黃腔。（翻攝自YouTube）

這部影片是兩年前拍攝，酷炫表示「與NANAQ挑戰自律約會 到底有多極簡」，影片一開頭酷炫就不斷刻意用誇張動作強調「極簡」、「自律」，先是搞了個空氣牙刷的梗，之後又說自己一月才沖一次馬桶。

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網友挖出影片，發現那個拿出保險套的網紅就是酷炫。（翻攝自YouTube）

兩人要見面時，酷炫說NanaQ有託他買水，但兩人見面時酷炫竟然從塑膠袋裡拿出衛生棉、衛生紙、沐浴乳（影片中說成洗髮精）等物品…最後竟然出現一盒保險套，酷炫還無聊當有趣的說「（保險套）是我自律要用的」。

NanaQ日前曝光與網紅合作時遇上的性話題，其中一名是薔薔，另一名則被挖出是酷炫。薔薔對於NanaQ的指控暴怒，表示等她三月回台灣再來揭開「噁心的真面目」。

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