周杰倫一句話傷了阿信的心！為看五月天 歌迷搭機4小時朝聖

五月天阿信（右）和周杰倫的互動逗笑歌迷。（相信音樂、杰威爾提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（22日）在澳洲雪梨Accor Stadium舉辦「回到那一天」環球狂歡版巡演，「周董」周杰倫現身當嘉賓，「周五」合體時間超過30分鐘，讓全場歌迷看得開心，不過周董一句話卻讓阿信難過了。

周董笑稱自己來當五月天嘉賓就是為了不用買門票，阿信則感謝周董不只來當嘉賓，還在社群大力幫五月天宣傳，周董回說：「我把它當自己的演唱會，因為我今年沒有要在澳洲開演唱會，所以我過年的第一個工作就是來當五月天嘉賓。」阿信則開玩笑回應：「杰倫講出心裡的話，讓我聽了很難過，原來你把它當工作！」周董趕緊改口，笑說是義氣相挺。

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五月天澳洲開唱，周杰倫（左三）義氣相挺。（相信音樂、杰威爾提供）

為了看五月天演唱會，有歌迷和外籍老公從達爾文飛了4個小時前來雪梨，甚至把22日訂為她和老公的10週年結婚紀念日，和五月天一起慶祝。石頭也感謝歌迷不遠千里而來，他說：「有人從墨爾本、紐西蘭，感覺整個南半球都來了，之前都在北半球唱，今天我們就把聲音傳到北半球。」

完成澳洲巡演，五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會成團快樂版3月29日前往美國Las Vegas的Allegiant Stadium舉辦，購票可洽「Ticketmaster.com」。

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