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「有病」才會這樣唱！詹懷雲挑戰全新領域綜藝魂爆發

詹懷雲（左）和江齊合作電影《有病才會喜歡你》還一同獻唱宣傳曲。（紅杉娛樂提供）詹懷雲（左）和江齊合作電影《有病才會喜歡你》還一同獻唱宣傳曲。（紅杉娛樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕電影《有病才會喜歡你》找來詹懷雲與江齊首次合作，戲拍完了又被召喚回錄音室挑戰全新領域，為電影錄製宣傳歌曲，兩人一進錄音室就先開啟拍攝時的打招呼模式：「你今天有病嗎？」 讓現場工作人員笑聲不斷，忍不住直呼：「這兩個人真的是超有病的組合！」

詹懷雲（左）和江齊合作電影《有病才會喜歡你》被工作人員認證為「超有病組合」。（紅杉娛樂提供）詹懷雲（左）和江齊合作電影《有病才會喜歡你》被工作人員認證為「超有病組合」。（紅杉娛樂提供）

詹懷雲在錄製時完全放飛自我，為了讓江齊放鬆心情，簡直綜藝魂爆發，拋出各種「有病」笑話緩解她緊張的情緒，結果導致正式錄音時一開口就笑場，連製作人也被逗笑連忙喊卡。雖然錄音過程歡樂，但詹懷雲事後忍不住表示：「沒想過錄歌會這麼累！光是憋笑就很耗體力。」 江齊則笑說：「原本以為是來練歌，結果變成測試專注力的考驗，但還是很開心能和詹懷雲一起完成這次合作。」

電影描述一名總愛闖禍的問題少年葉子杰（詹懷雲飾），在一次陰錯陽差下發現「有病真好」，於是決定將計就計、裝病下去。隨著裝絕症的謊言越圓越荒唐，子杰總是得想破頭才能不露出破綻。但最意外的是，班上與他同名（同音）的學霸班長葉梓潔（江齊飾）其實才是真正罹患絕症的人。《有病才會喜歡你》預計4月在台上映。

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