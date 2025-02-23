周潤發出門搭公車地鐵 被鄭裕玲爆料曾開名車

周潤發（右）日前接受好友、資深港星鄭裕玲訪問，2人身穿紅衣瞬間年輕好幾歲。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕資深港星、金馬影帝周潤發5月18日將迎來70大壽，在南丫島出生的他，未成年已經做過很多職業，18歲時參加藝訓班吃了不少苦頭，慢慢成為TVB一線小生，更在1980年播出電視劇《上海灘》大紅大紫，進軍影壇也曾當過「票房毒藥」，最後獲得金馬影帝搖身一變國際巨星。

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周潤發與金馬影后鄭裕玲當年可是香港影視黃金年代的經典搭檔，2人自70年代末期多次合作，近日他為宣傳新片接受鄭裕玲訪問，更自曝當年秘辛。

港媒報導，周潤發從小家境清寒，靠母親一人身兼多份工作養大小孩，周潤發遺傳母親節儉習慣，不僅不愛名牌，出門也常搭公車或地鐵，連手機也是Nokia，更笑說到現在仍在用。

鄭裕玲與周潤發早年合作多部港劇，被視為螢幕情侶。（香港星島日報）

接受鄭裕玲訪問時，周潤發被她爆料拍攝《網中人》時，他曾買了一台二手勞斯萊斯名車代步，還高興拍照和劇組工作人員分享，節目上，周潤發被問何時由奢變簡？他說，買車並非為炫耀。

周潤發近年愛上跑步。（香港星島日報）

周潤發說，他當時買車不是追求奢華，而是想研究副引擎魅力！周潤發說︰「我想知道為什麼一部V8引擎，可以推動到一部車，又駕駛得舒服？當時二手價很便宜，買完就跟師傅打開車頭蓋看看，一起研究。」

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鄭裕玲接著廟問周潤發：「那現在開什麼車？」他秒回答：「我搭電車囉，環保電車囉，我沒有車啦，最高時有5、6台古董車，因為沒時間去服侍它們，所以都賣了。」

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