中國不能有鬼卻可以上映！《鬼才之道》過審原因曝光

台灣鬼片《鬼才之道》已正式在中國上映，鬼題材如何過審引好奇。（資料照，牽猴子提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台片《鬼才之道》去年8月在台上映，全台票房台幣6112萬，本月22日正式進軍中國上映，不少人好奇這部「鬼」片要如何在不能有鬼的中國上映，除了片名直接改成《詭才之道》，過審的原因也正式曝光。

有網友於中國電影網站「豆瓣」直說去年8月已在香港看過原版，於是分享看完中國版後發現的中國版與原版（台、港版）區別，文中提到，有別於原版以「你這輩子，聽過多少鬼故事？」做開場，中國版在電影前面多了大約半分鐘的「策劃人接到製片人的電話，提議把電影裡的演員人設全部設定成鬼」的對話。

請繼續往下閱讀...

《鬼才之道》改名《詭才之道》在中國上映。（翻攝自微博）

此外，文中也提及片尾添加了「製片人同意該計劃，並播放該片幕後花絮，說明該故事純屬虛構」，而原版鏡頭則停留在王淨。還有台詞「你會中」似乎改成「你會成功」（但中國版預告中仍有出現「你會中」的台詞）。至於正片部分，PO文網友表示沒有刪改，所以不影響觀感，並說「可以直接忽略開頭和結尾。」

另有網友指出，《詭才之道》（《鬼才之道》）在中國是以「引進片」上映，而非「合拍片」，所以可以為中國市場特製獨家版本，不需像合拍片般被硬性規定要中國和其他地區上映同一版本。等於中國版不但沒有鬼，全片整個故事還只是一個電影計劃，簡單來說，中國版《詭才之道》並沒有真正的鬼魂出現。

相關新聞：《鬼才之道》多倫多影展1500座位秒殺！王淨如願前往「整場手心冒汗」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法