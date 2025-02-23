郁方見離婚草案 氣炸怒了：什麼鬼法律！

郁方與老公互動像朋友。（翻攝自郁方臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人郁方2006年甜嫁「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，家庭生活幸福美滿，22日公開和老公討論離婚贍養費修法後內容，一度氣到說不出話，但陳昱羲一回應，郁方馬上氣消表示：「我是不是應該啾咪一下。」

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郁方和老公看新聞時，看到民法修正草案內容，強調根據個人認知主要有2點：第1、以後如果離婚了，再婚就不能拿贍養費；第2、離婚贍養費不在於是「過失」給「無過失」，做錯事付錢這件事廢除，而是在於哪邊經濟比較有困難拿贍養費，她不滿說：「這啥？什麼鬼法律？看了氣死我了。」接著跟老公抱怨：「這是哪門子沙文法，完全不公平。」

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陳昱羲聽完抱怨後，冷冷告訴郁方：「你別想要離婚，不要以為有這樣的法律，我就會跟你離婚，因為我財產全部是你的，我不會給你有機會讓我拿到你的另一半財產，我不要你那些錢。」眼見老公霸氣宣言，郁方甜回：「我是不是應該啾咪一下。」更不忘自嘲：「是說我也沒多少。」

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