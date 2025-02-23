林佳儀斬斷16年婚姻 與2個女兒關係更緊密

林佳儀與2004年結婚，婚後育有2女，但2020年離婚。（翻攝自林佳儀臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕歌手林佳儀日前錄TVBS《女人我最大》，分享簽字離婚的心路歷程，她在節目中提及因前夫債務，警察一度找上門，為了下一代生活毅然離婚，離婚後也讓她與2個女兒關係更為緊密。

林佳儀日前錄TVBS《女人我最大》，左為節目主持人藍心湄。（翻攝自林佳儀臉書）

新聞曝光後，林佳儀也在臉書發文透露節目是年前最後一錄，節目播出後，她說：「離婚不過是種選擇，簽字後我走花路.....在確認孩子們可以面對這件事情之後，我開始分享我的故事，雖說家家都有本難念的經，但如果遇到謊言不斷又完全不負責任的身邊人，真的是防不勝防。」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：女星斬16年豪門婚姻！林佳儀控前夫騙千萬房 植物人弟弟生活費全沒

在錄影中，林佳儀聽著別人的故事，真的也同時在審視自己，有沒有再犯同樣的錯，也心疼被各種情勒對待的女孩們，她說：「不管如何，自己造的業自己擔，一念天堂一念地獄，不是不報、時候未到，我們把自己的路走好，走得越來越美，越來越成功，就是最好的結果了！」

林佳儀與前夫陳建亨2004年結婚，婚後育有2女，2人在2020年簽字離婚。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法