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娛樂 最新消息

反骨惡行狂被爆出！網挖「邰智源昔走鐘獎1句話」：根本神預言

邰智源（左）過去在走鐘獎上評論反骨一句話，被認為「根本是神預言」。（翻攝自YT）邰智源（左）過去在走鐘獎上評論反骨一句話，被認為「根本是神預言」。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生性騷擾風波越滾越大，近日接連有多位女性出面指控YouTuber團體「反骨男孩」的惡劣行徑，消息引起熱議。對此，就有網友翻出邰智源去年在走鐘獎舞台上，對反骨說的1句話，被認為「根本神預言」。

邰智源去年在走鐘獎擔任「最佳影響力獎」頒獎人，當邰智源看到名單上的得獎者是「反骨男孩」時直言，「我覺得他們有影響力是真的，可是『最佳』難道是嗎？」片段被挖出後，網友們紛紛感嘆，「真的很諷刺」、「真的是走鐘」、「邰哥才是全場唯一預言家」、「邰哥根本神預言，在反骨順風到不行的時候，率先在頒獎典禮上提出質疑」。

孫生（左）、酷炫（右）近來風波不斷。（翻攝自臉書）孫生（左）、酷炫（右）近來風波不斷。（翻攝自臉書）

孫生先前因性騷擾案件被判刑5個月，得易科罰金15萬元，可上訴。事後她第一時間拍片回應，但內容卻讓不少網友看完直搖頭，眼看事件延燒，老闆酷炫發出聲明宣布與孫生解約切割。怎料，酷炫也接連被爆出在「神秘小房間」裝監視器，偷拍攝女性不雅私密片等，再度重創形象，酷炫則反擊直言，「公司裝監視器就是為了防止東西被偷，胡亂說些沒根據猜測的話帶風向。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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