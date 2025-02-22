經典賽》韓啦啦隊吐槽台灣狂跳錯！ 筠熹：不要貶低

樂天巨人啦啦隊來台為熱身賽應援。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕WBCQ世界棒球經典賽資格賽昨（21）日開打，先前台灣隊為了備戰，與韓職樂天巨人隊進行「2025台韓國際交流賽」，台灣2場都取得勝利。然而，樂天巨人官方YT頻道19日上傳啦啦隊女孩在台灣應援的花絮，崔洪邏和睦那京在片中吐槽台灣女孩舞蹈失誤太多，引起熱議，就連「樂天女孩」筠熹也發聲了。



「樂天女孩」筠熹為台灣啦啦隊發聲。（翻攝自IG）

樂天巨人官方YouTube頻道19日上傳啦啦隊女孩來台應援的幕後花絮，其中一個片段引起爭議，影片中可見，崔洪邏和睦那京觀察台灣啦啦隊並議論舞蹈不整齊的問題。其中，睦那京指出，「中間兩位跳錯太多了」，崔洪邏則接話，「這邊只轉了一圈，那邊的轉了兩圈。」

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該片段被台灣網友轉發至Threads並緩頰，「比賽前由六隊挑幾位組起來的，突然忘記別隊的怎麼跳，也算是合情合理吧？除了連母隊的都亂跳就另當別論。」貼文曝光後，立刻掀起討論，也釣出筠熹表示認同，「我個人覺得合理，不是因為找藉口，我們應援曲那麼多，加上剛好他們看到的片段可能也就是剛好跳錯，下段跳回來，我真不知道當台啦被這樣講，底下留言大部分支持？」

筠熹回應網友。（翻攝自IG）

此外，筠熹呼籲，「我們可以台韓日都一起支持，但請不要一直貶低我們台灣女孩，沒有我們把這樣風格的啦啦隊帶起來，請問韓國能來嗎？都一起支持不好嗎？」

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