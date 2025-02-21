悼念大S再遭譙！賈永婕出手「一招反制」 酸民瞬間全閉嘴

大S（左2）生前與賈永婕（右2）感情深厚。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛新年期間不敵流感併發肺炎病逝日本，當時也在當地的賈永婕隨即自大阪趕赴東京見最後一面，她悲痛以文字陳述送別大S的情況，沒想到直至今日仍遭諸多酸民攻擊，面對無理又無禮的謾罵，她也以「用魔法打敗魔法」的方式反擊，果真奏效讓酸民們都閉上了嘴。

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「這是我眼裡最美的大S！」賈永婕日前釋出2張珍藏多年的舊照緬懷閨密，沒想到這已成追憶的溫馨合影，仍湧入不勝枚舉的惡意留言。面對排山倒海而來的不理性謾罵，賈永婕當然也並非省油的燈，針對酸民A直指：「要證明跟S很熟就對了嗎？討厭死了！學學周瑜民吧。」她坦蕩直言：「不用證明是事實啊！」

面對酸民攻擊，賈永婕成功反擊。（翻攝自臉書）

酸民B則指桑罵槐：「S家希望低調，你老是發這些，經過他們的同意嗎？感覺真正的朋友都不會發這些，比如范曉萱那些。」為此賈永婕也以相同方式反擊：「你怎麼知道細節？等等你六位朋友，你肯定不懂！」酸民C也莫名謾罵：「到底是要蹭多久啊，沒臉沒皮沒完沒了的老女人？」對此，賈永婕只好也莫名回嗆：「2朋友的你又來了啊！」

面對酸民D勸阻：「差不多了！畢竟人家還有家人，每每看到這些只會加重家人的難過！觀念有很多方式，但還是要顧慮一下活著的摯愛（家人）。」賈永婕則語重心長表示：「所以大家都要有愛！」酸民E甚至不知所云：「不要一直消費死人，他已經死了就不要再消費他了。」她也文不對題反擊：「可是你是假帳號啊！」效果顯著讓不少理性網友們全看傻：「用魔法打敗魔法真的可以！」

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