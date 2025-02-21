（專訪）賴雅妍「穿不合腳鞋」當眾慘摔 張軒睿試鏡忘詞暴哭：想逃離這地方

賴雅妍、張軒睿在TVBS職場劇《祕書俱樂部》分別飾演建設公司祕書及實習生。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／專訪〕賴雅妍、張軒睿在TVBS職場劇《祕書俱樂部》分別飾演建設公司祕書及實習生，賴雅妍的角色Cindy講義氣、做事光明正大，她自認和自己有幾分相像，張軒睿笑稱角色尚未社會化，講話確實挺白目的，兩人也因拍此劇想起初次試鏡的情況。

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張軒睿一開始參與很多的戲劇試鏡，但就是沒被錄取。（記者王文麟攝）

張軒睿談到，一開始參與很多的戲劇試鏡，但就是沒被錄取，他承認「是我的問題」，自認不夠重視試鏡，所以沒什麼得失心，直到有一次試鏡，「那次感覺好像零度空間，因為我瘋狂忘詞，完全演不下去。」他當下只想大喊：「天啊！我好想逃離這地方。」之後甚至還崩潰暴哭，經紀人忍不住詢問：「你有真的想要演戲嗎？」這句話打醒了張軒睿，他意識到自己確實不夠認真，「如果想要拍戲，一定要先尊重這份工作，從那時候開始，我就很認真對待試鏡這件事情。」

一旁的賴雅妍聽到後，狂讚：「好勵志的故事。」張軒睿謙虛說：「我是幸運，不是勵志啦！」但因他就讀的並非影視相關科系，拍戲對他來說猶如一張白紙，認為被罵很正常，至於第一部戲就演男主角，他稱沒有太大的壓力，更多的是害怕，「很怕自己做不好，這好像也是壓力，但更多的是緊張，那時候我第一次演，我也不知道這件事情能夠做到什麼程度，就是一直專注在這件事情上，沒想太多。」

賴雅妍2000年參加《我猜我猜我猜猜猜》後，與模特兒經紀公司簽約。（記者王文麟攝）

賴雅妍2000年參加《我猜我猜我猜猜猜》搞笑美少女比賽後，與模特兒經紀公司簽約，她出道試鏡過程都頗為順利，笑稱當年流行喜歡厭世臉，就算是雙眼皮，走秀也會被畫成單眼皮，且妝容極為怪異，「前陣子和以前模特兒時期的朋友在回顧以前的照片，我們都認不出來誰是誰，畫得跟鬼一樣，都要猜這是誰。」

然而秀場後台換衣服，令賴雅妍感到震撼，她表示有些走秀模特兒不能穿內衣，大家在後台幾乎是袒胸露背，還是菜鳥的她會跑到角落換衣服，但在後台猶如戰場，走出布幕後就要擺出一副高級臉，透露曾因台步沒走好被罵，有次穿了不合腳的鞋子，在台上當眾摔倒，「跌倒後還要站起來裝沒事，繼續擺出很高級的臉，一定要把這個秀走完，到了後台我就開始大哭，超丟臉的，想說完蛋了。」

賴雅妍當時甚至還說：「我不要去謝幕，好丟臉。」秀導強硬跟她說：「不行，每個人都要去謝幕，去換衣服。」也因台下有許多知名雜誌的編輯，讓她感到很羞愧，直喊：「會覺得丟臉丟到要退出模特兒界了。」現在回想起來，她覺得辛苦又有趣，「以前好好笑，經歷過那些之後，就會覺得幸好有經歷過那一段。」

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