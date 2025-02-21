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娛樂 最新消息

（專訪）賴雅妍瞞家人賺零用錢 張軒睿超商打工遭炒魷魚「內心受打擊」

賴雅妍、張軒睿合作TVBS職場劇《祕書俱樂部》。（記者王文麟攝）賴雅妍、張軒睿合作TVBS職場劇《祕書俱樂部》。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／專訪〕賴雅妍、張軒睿合作TVBS職場劇《祕書俱樂部》，談起初次打工的經驗，賴雅妍高中瞞著家人到連鎖速食店打工，張軒睿則是到便利商店打工，但做了一個月就被炒魷魚。

賴雅妍、張軒睿談打工經驗。（記者王文麟攝）賴雅妍、張軒睿談打工經驗。（記者王文麟攝）

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賴雅妍分享，人生的第一份打工是在高中，當時家人希望她好好讀書，個性反骨的她，瞞著家人到學校對面的麥當勞打工，「我太喜歡吃麥當勞了，一方面覬覦員工餐，吃飽回家，開開心心的，每個月還有一點點的零用錢。」她覺得做餐飲業頗有趣，有助自己更了解人際互動，至於有無談職場戀？她羞笑說：「我那時有談戀愛了，所以沒有在看別人。」

賴雅妍打工背著家人，談戀愛沒有。（記者王文麟攝）賴雅妍打工背著家人，談戀愛沒有。（記者王文麟攝）

賴雅妍高一情竇初開，問及是否瞞著家人談戀愛？她打趣說：「打工背著家人，談戀愛沒有，每天都在講電話，他們應該知道吧。」隨著兩人的畢業，戀情也跟著畢業，她說：「通常都這樣不是嗎？大家的人生規劃不太一樣。」

張軒睿高中時，打工一個月就被迫離職。（記者王文麟攝）張軒睿高中時，打工一個月就被迫離職。（記者王文麟攝）

張軒睿高三獻出打工初體驗，他和姊姊在同一家便利商店工作，自曝做了一個月就被迫離職，問他被炒魷魚的原因，他語帶檢討說：「那是我第一次打工，我都在旁邊看，就會比較被動。」是否被店長嫌不精明？他自嘲：「就覺得我很笨吧！不知道，但店長也沒跟我說。」原來店長是請張軒睿的姊姊轉告，他坦言雖然沒有哭，但內心受到極大打擊，也覺得很戲劇化。

賴雅妍、張軒睿首度在戲劇上合作。（記者王文麟攝）賴雅妍、張軒睿首度在戲劇上合作。（記者王文麟攝）

賴雅妍、張軒睿首度在戲劇上合作，兩人對戲火花不斷，賴雅妍滿意大讚：「超棒的耶！」有次等更換場，演員們聚在一起聊天，她突然向張軒睿說：「謝謝你接（角色）。」然而張軒睿也看著她說：「謝謝妳接。」她感性說：「好開心，透過角色彼此遇見，就是因為他演孟恆，我才可以這麼放心的演Cindy，我們一起完成很多橋段，也很認真把角色交給對方，有被信任的感覺。」

賴雅妍期許，兩人未來能演姊弟，張軒睿立刻反問：「我們可以演兄妹！」一席話讓眾人笑翻，賴雅妍說：「我就是愛你這樣點，一本正經，胡說八道，我收！」她表示《祕書俱樂部》的劇組超歡樂，大家常常一不小心就玩瘋，但又處於合理、自在的氛圍裡。

張軒睿大讚，賴雅妍的正能量可以擴散到全劇組，「我覺得這已是很鬆的狀態，沒想到鬆還可以昇華，片場常會有很多魔性笑聲出現。」

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