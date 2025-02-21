韓娛記者逼死金賽綸？ 本人反駁並非罪魁禍首

南韓童星出身演員金賽綸本月16日驚傳過世，德年24歲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓童星出身演員金賽綸本月16日驚傳過世，消息傳來韓國娛樂圈感到震撼。金賽綸的爸爸出面指控某位YouTuber是逼死金賽綸的罪魁禍首，被點名的前韓國娛樂記者李鎮浩19日出面否認，他更解釋自己一直在為金賽綸的復出努力，甚至替她隱藏了相關影片，以表示對逝者的尊重。

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李鎮浩強調，自己非但沒有害金賽綸陷入輿論壓力，反而是她復出路上的幕後推手。金賽綸於2022年5月18日酒駕撞上變電箱後肇事逃逸，事後又拒絕警方酒測，堅持要到醫院抽血檢驗，沒想到檢驗結果出爐，酒精濃度仍高達0.2％，這對她的演藝之路造成極大損傷。經過酒駕事件後，金賽綸有意復出演藝圈，沒想到生命從此停留在24歲。

韓國前娛樂記者兼YouTuber李鎮浩。（翻攝自YouTube）

韓國演藝人員輕生防治協會會長權英燦（音譯）接受採訪時表示，金賽綸的爸爸告訴她，金賽綸生前受到某位YouTuber影片折磨，那位YouTuber正是前韓國娛樂記者李鎮浩。權英燦表示李鎮浩在金賽綸過世後火速將先前上傳的影片刪除或隱藏，其中必有詐。李鎮浩則在金賽綸出殯當天開直播回應：「關於金賽綸去世，有人指控我生前曾經折磨她，這都是無稽之談，我有足夠的證據能夠反駁」。

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李鎮浩解釋，自己將金賽綸相關影片設置成不公開，並非內心有愧，而是出於對逝者基本尊重，且李鎮浩否認私下騷擾金賽綸，更沒有公布她的隱私。李鎮浩反擊「我才是為了幫助金賽綸復出而努力的人，我與金賽綸身邊的人一直保持密切聯繫，一直為她的付出努力，請大家不要再把惡意的標籤貼在我身上。」

金賽綸經歷酒駕事件後，沉寂一段時間，近日力求復出演藝圈。（翻攝自IG）

曾經拍攝金賽綸打工畫面還有意採訪她的李鎮浩說，這些行為都是為了讓大眾更了解金賽綸的困境，希望外界能夠重新接納她。李鎮浩進一步表示，自己發布的影片都經過經紀人、金賽綸好友同意，怎麼說是惡意散布，他同時攻擊權英燦才是「不具公信力」的人，且她的說法根本未經事實查證。

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