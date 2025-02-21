這類人優先！愛繆AIMYON北流開唱 3月實名抽選開跑

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本歌姬愛繆（AIMYON）暌違近7年在台開唱，海外巡迴演出台北站今天（21日）正式公布詳細資訊，將在4月12日、13日於台北流行音樂中心登場。官方粉絲俱樂部會員「AIM」優先預約抽選，3月4日中午12點則是在遠大售票系統全面開始一般實名登記抽選。

日本歌姬愛繆（AIMYON）台北站採實名抽選制。（好玩專賣店提供）

愛繆（AIMYON）在2024年底官方宣布「AIMYON TOUR 2025 “Dolphin Apartment”」追加台北及首爾2城市的海外巡迴演出後，在網上引起熱烈討論。除了令大家殷殷期盼的台北演唱會詳細資訊外，愛繆在去年12月的廣島Green Arena《AIMYON TOUR 2024-25「海豚公寓」》巡演現場，宣布將為今年上映的《電影哆啦A夢：大雄的繪世界物語》演唱主題曲《Sketch》，這首單曲也終於在2月14日數位發行。

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以生活、愛情、友情為創作核心的愛繆，擁有細膩且富穿透力的嗓音，作品屢次打動不同世代的聽眾。她曾為多部日劇與電影打造動人主題曲，包括成名曲《曾經活著啊》、《今夜就這樣》、《傳達愛》，以及點擊破億的熱門單曲《金盞花》，並多次登上日本NHK《紅白歌唱大賽》舞台，展現獨特的音樂魅力。這次與《哆啦A夢》電影合作，無疑是她音樂旅程中又一個重要的里程碑。

※本次售票採「實名登記抽選制」，更多詳細日程請關注主辦單位「好玩專賣店」FB、IG相關公告。

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