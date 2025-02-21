晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

櫻坂46首度來台！攜手新學校領袖、木谷竜也4月開唱

日本都市型音樂祭「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」即將在新莊Zepp New Taipei登場。（好玩專賣店提供）日本都市型音樂祭「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」即將在新莊Zepp New Taipei登場。（好玩專賣店提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本都市型音樂祭「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」即將在4月19日於新莊Zepp New Taipei登場，表演陣容堅強，台北站演出包括坂道系人氣偶像團SAKURAZAKA46「櫻坂46」、獨特風格席捲全球的新學校領袖（ATARASHII GAKKO!），以及實力派創作歌手木谷竜也，令人期待。

相關新聞：這類人優先！愛繆AIMYON北流開唱 3月實名抽選開跑

身為來自日本的「CENTRAL」全新都市型音樂祭，在日本當地將於4月4日至6日在橫濱舉行，橫跨K Arena橫濱、橫濱紅磚倉庫、KT Zepp Yokohama及臨港公園等多個場地，打造日本音樂新指標。這場音樂祭不僅網羅多位頂尖音樂人，還強調音樂風格的多樣性，從偶像、搖滾到創作系音樂人，包羅萬象應有盡有，成為2025年最值得關注的日本音樂盛事之一。

實力派創作歌手木谷竜也。（好玩專賣店提供）實力派創作歌手木谷竜也。（好玩專賣店提供）

新學校領袖在去年6月來台演出。（好玩專賣店提供）新學校領袖在去年6月來台演出。（好玩專賣店提供）

新學校領袖在去年6月來台演出，木谷竜也則是先參加「CENTRAL」之後，5月又將來台辦專場，半年3度來台演出。至於擁有許多粉絲的偶像女團「櫻坂46」則是首度來台演出，勢必吸引許多坂道系粉絲的朝聖。

偶像女團「櫻坂46」是首度來台演出。（好玩專賣店提供）偶像女團「櫻坂46」是首度來台演出。（好玩專賣店提供）

「CENTRAL」除了在日本橫濱舉辦外，將跨出海外到台北及吉隆坡2城市舉辦，台北站門票將在2月23日上午11：00於遠大售票系統正式開賣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中