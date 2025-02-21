櫻坂46首度來台！攜手新學校領袖、木谷竜也4月開唱

日本都市型音樂祭「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」即將在新莊Zepp New Taipei登場。（好玩專賣店提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本都市型音樂祭「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」即將在4月19日於新莊Zepp New Taipei登場，表演陣容堅強，台北站演出包括坂道系人氣偶像團SAKURAZAKA46「櫻坂46」、獨特風格席捲全球的新學校領袖（ATARASHII GAKKO!），以及實力派創作歌手木谷竜也，令人期待。

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身為來自日本的「CENTRAL」全新都市型音樂祭，在日本當地將於4月4日至6日在橫濱舉行，橫跨K Arena橫濱、橫濱紅磚倉庫、KT Zepp Yokohama及臨港公園等多個場地，打造日本音樂新指標。這場音樂祭不僅網羅多位頂尖音樂人，還強調音樂風格的多樣性，從偶像、搖滾到創作系音樂人，包羅萬象應有盡有，成為2025年最值得關注的日本音樂盛事之一。

實力派創作歌手木谷竜也。（好玩專賣店提供）

新學校領袖在去年6月來台演出。（好玩專賣店提供）

新學校領袖在去年6月來台演出，木谷竜也則是先參加「CENTRAL」之後，5月又將來台辦專場，半年3度來台演出。至於擁有許多粉絲的偶像女團「櫻坂46」則是首度來台演出，勢必吸引許多坂道系粉絲的朝聖。

偶像女團「櫻坂46」是首度來台演出。（好玩專賣店提供）

「CENTRAL」除了在日本橫濱舉辦外，將跨出海外到台北及吉隆坡2城市舉辦，台北站門票將在2月23日上午11：00於遠大售票系統正式開賣。

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