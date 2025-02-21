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夏若妍突宣布罹癌！「子宮恐保不住」哽咽：被剝奪了資格

夏若妍突宣布罹癌。（翻攝自YT、IG）夏若妍突宣布罹癌。（翻攝自YT、IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕混血女星夏若妍（原名雷瑟琳）以戲劇《我們不能是朋友》打開知名度，怎料日前無預警宣布罹患0期癌，坦言可能無法保住子宮。

夏若妍認為子宮恐保不住。（翻攝自YT）夏若妍認為子宮恐保不住。（翻攝自YT）

夏若妍近日在社群透露，「這一切來得太突然，從未想過，新年的第一個消息，竟然來自婦產科醫生，『你目前面臨癌症的高風險，請盡快進行進一步檢查』。」坦言自己聽到的當下彷彿無法呼吸，經過幾天的沉澱與思考，在妹妹的陪伴下前往醫院做切片檢查。

夏若妍忍不住哽咽。（翻攝自YT）夏若妍忍不住哽咽。（翻攝自YT）

夏若妍表示，「以那個醫生的神情，我真的覺得我的子宮能保下來的機率蠻低的」，一旁的妹妹也急忙安撫她，至少目前只是0期，但她也坦言光是聽到「0期癌」就覺得很恐慌，提到自己雖然沒有生小孩的想法，但「不想生」跟「不能生」對她來說是截然不同的心情，覺得就像是被剝奪了資格，接著忍不住哽咽表示，「其實還蠻傷人的，還是會有一點小小的心酸」。最後她也對正在經歷同樣恐懼與不安的人喊話，「你並不孤單，讓我們一起勇敢面對。」

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