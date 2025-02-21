殺人玩具猴差點侵權迪士尼被阻！「死亡會議」激盪荒誕死法

〔記者許世穎／綜合報導〕由《長腿》導演奧茲古柏金斯編導的恐怖新片《史蒂芬金之猴子》改編自「恐怖大師」史蒂芬金同名短篇故事，原先連環殺人的詛咒玩具猴子是以敲鈸形象登場，沒想到卻因迪士尼／皮克斯的《玩具總動員》擁有形象版權，導致猴子無法敲鈸，讓劇組無奈只能大刀修改，沒想到修改後的效果卻意外讓導演奧茲古相當滿意。

《史蒂芬金之猴子》的詛咒殺人玩具猴子，因為迪士尼作品的形象版權因素，從敲鈸改成打鼓。（采昌提供）

劇組當初原本想要忠於原著，讓可怕的玩具猴子以雙手敲著銅鈸的形象登場，導演奧茲古對此解釋：「製片告訴我，因為《玩具總動員》裡的一隻猴子，迪士尼擁有了敲鈸猴子的形象版權，所以我們不能使用銅鈸。」

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結果奧茲古轉念一想「如果改成鼓呢？或許可以帶點節奏感，一種令人不安的氛圍，就像在說『請準備好，要發生事情囉！』」最終這隻「敲鼓猴子」呈現出來的感覺，甚至比原先設想得更具有戲劇效果，也讓導演興奮喊：「謝啦，迪士尼，我更喜歡這種感覺！」

《史蒂芬金之猴子》導演奧茲古柏金斯透露，每週跟劇組召開兩次「死亡會議」，激盪出全片五花八門的荒誕死法。（采昌提供）

此外，編導奧茲古柏金斯為了能夠傳遞史蒂芬金的幽默感，並透過本片向他致敬，因此每週跟劇組召開兩次「死亡會議」，來實現片中各式各樣的荒誕死法。在劇本創作過程中，史蒂芬金也給予奧茲古很大的發揮空間，並在觀賞完電影完成品之後，於社群平台大讚：「我從來沒看過像《史蒂芬金之猴子》這樣的電影，它瘋狂至極！作為一個不時也會沉迷於瘋狂之事的人，我對此深表欽佩。」《史蒂芬金之猴子》將於2月27日在台上映。

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