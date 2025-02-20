白癡公主超精明 除濕機開24小時金額曝光

百萬YouTuber白癡公主。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕除濕機連續開24小時要花多少錢？擁有百萬訂閱的YouTuber白癡公主給解答了！這個金額非但不如預想的昂貴，而且白癡公主還覺得「很划算」。

白癡公主姐姐新家衛浴間沒有對外窗，所以買了除濕機24小時開著。（翻攝自IG）

近日，白癡公主的姊姊新家開箱，由於衛浴間沒有對外窗，避免過於潮濕，直接裝了一台除濕機解決衛浴間可能面臨的潮濕問題。雖然一直開著除濕機的確收到明顯的乾燥效果，但白癡公主的姊姊擔心除濕機24小時開啟的話，電費不知道會不會超高？白癡公主給出答案，她指出「買接排水的除濕機」其實是住在林口的設計師給她們的建議。

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白癡公主姊姊購買6公升、消耗功率114W的除濕機，每日電費約10元。（翻攝自IG）

「除濕機開24小時電費會爆掉嗎？」白癡公主指出可以先在除濕機上找到「消耗功率」，目前她和姊姊買的6公升除濕機消耗功率為114W，將消耗功率114乘上24小時，等於2.736度電，再把2.736和台電的費用換算過後，目前台電一度電為3.4518元，等於一天開24小時的話每天除濕機在電費部分的支出費用為9.4元。

最後，白癡公主認為算1天開除濕機花費10元電費，一個月也就是300元，「一個月300元電費換浴室不潮濕很划算」。不過還是有網友提醒白癡公主，別忘了定期檢查濾網，不然長期開著還是有風險。

白癡公主公布除濕機開著24小時的費用。（翻攝自IG）

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