大咖歌王羅文裕妻4月生第三胎 不敢結紮「關鍵」曝光

林生祥、王若琳、羅文裕出席「歸心」演唱會記者會。（客家委員會提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由客委會發起的「歸心」演唱會將於3／15在高流舉辦，金曲歌王羅文裕身為演唱會策劃，直呼票房壓力很大，比自己辦個唱還緊張，好幾天都睡不好，「因為不能搞砸，又是第一次回到自己家鄉（舉辦），很多情感的層面。」

林生祥、王若琳、羅文裕出席「歸心」演唱會記者會。（客家委員會提供）

羅文裕的老婆懷了第三胎，預產期在四月底，他今天開心分享三寶是兒子，接下來老婆將進入全職媽媽的角色，由他扛起一家五口的經濟重擔，一個月的支出約20萬，自我喊話得更努力賺錢，「一個男人有裡想、有抱負、有初心很重要。」被問會不會考慮結紮？他則坦言有和老婆討論過，但聽說「很痛」，所以遲遲不敢踏出那一步。

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林生祥、羅文裕在「歸心」演唱會記者會獻唱。（客家委員會提供）

這次的卡司集結金曲歌王、歌后，他更感謝林生祥、王若琳今天出席記者會力挺，林生祥謙稱一定要讓人「叫得動」，羅文裕打趣自己若請不動會出動表姊，原來林生祥平時住在美濃，髮型都由羅文裕的表姊打理，林生祥透露去年一整年都很忙，接了三部電影的配樂，今年會不會想出國放鬆？他則笑說自己很宅，其實沒有很愛旅行，沒事應該就待在美濃。

王若琳受邀演出，用羅馬拼音來背客語歌詞，爸爸王治平雖然會講客家話，但是和她這次唱的腔調不同，所以沒有請教他，此外，王治平曾是大小S的唱片製作人，王若琳說小時候就看過大小S，覺得她們很cool、很聰明，很喜歡她們，但沒有機會合作過。之後會不會想發客語專輯？她也鬆口可以考慮，羅文裕立刻報名擔任製作，搞笑說：「不收錢，我找她爸拿就好。」

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