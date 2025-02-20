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娛樂 日韓

aespa Karina服裝惹爭議 零下5度穿這樣上GD節目

韓國偶像女團aespa成員Karina外型亮眼。（翻攝自IG）韓國偶像女團aespa成員Karina外型亮眼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團aespa憑藉鮮明歌曲風格及精湛舞蹈廣受歡迎，隊長Karina近日參加「GD」權志龍新節目《Good Day》錄影，頂著零下5度的低溫，竟然只穿著超短迷你裙上節目，大膽服裝造型引起討論，還有網友翻找先前aespa錄製節目時，造型師僅讓她們穿著一塊布錄影，覺得非常離譜。

Karina身材高挑、臉蛋精緻。（翻攝自IG）Karina身材高挑、臉蛋精緻。（翻攝自IG）

Karina本身有著精緻臉蛋及高挑身材，外型非常亮麗。但參加《Good Day》錄影時，有網友目擊到Karina只穿了件綠色一字領上衣搭配超短灰色迷你裙，雖然這樣的打扮能讓Karina凹凸有致的S曲線展露無遺，但當天溫度僅零下5度，就算是在攝影棚內錄影，這樣的穿著也太單薄了。

網友目擊零下5度的天氣aespa造型團隊讓Karina穿著一字領綠色上衣及超短迷你裙錄影。（翻攝自X）網友目擊零下5度的天氣aespa造型團隊讓Karina穿著一字領綠色上衣及超短迷你裙錄影。（翻攝自X）

網友心疼Karina頂著寒風穿著這麼少，同時也認為aespa的造型團隊經常讓她們穿著不適當年齡的衣服，審美觀也停留在「穿越少越好」，感到非常不合時宜。先前aespa造型團隊也曾因為讓團員穿著肩帶破損、針線外露的衣服上節目，最誇張的一次還綁了一塊布就讓成員上台，引起粉絲不滿。

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