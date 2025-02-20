徐康俊31歲帥成這樣！裸露上身藏大肌肌：當兵沒事做

徐康俊退伍後首作，獻給韓劇《臥底高中》。（friDay影音提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「臉蛋天才」徐康俊暌違3年回歸螢幕，退伍後首部韓劇獻給《臥底高中》開播在即，今天（20日）帥氣現身記者會，31歲的他再穿校服無負擔，坦言「最多就是認真擦乳液」。他也分享，當兵期間勤健身，新劇裸上身展現精湛武戲，搭檔女星秦基周大讚「真的很值得敬佩」。

徐康俊在《臥底高中》飾演國情院菁英特務。（friDay影音提供）

徐康俊搭配秦基周、金新綠演出動作浪漫喜劇《臥底高中》，劇情描述國情院最帥的菁英特務，偽裝成高中生秘密調查失竊的古代皇室金條之下落，與初戀約聘女教師相遇後展開一系列笑料百出又懸疑刺激的爽快故事。徐康俊在記者會一開始就先說道：「時隔3年再次推出新作品，感覺世界變了很多。這還是我第一次比愛心手勢，希望能趕快適應，呈現出更有趣的作品。」

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他還笑著透露：「拍攝本劇期間學到了很多新的流行語，但我完全聽不懂。現場真的有很多年輕高中生，讓我不禁懷疑『為什麼我們之間的差距這麼大？』」接著幽默地表示：「畢竟我是31歲的國情院特務，進入高中臥底時唯一能做的就是勤擦乳液。」

徐康俊在《臥底高中》再度穿上高中制服，仍然無違和。（friDay影音提供）

在聊到再次穿上校服的感受時，徐康俊坦言：「一開始有點害羞，覺得這樣真的可以嗎？但角色設定原本就是成年人，所以不該害羞，結果穿久了還滿喜歡的。」至於劇中的裸露橋段，他則輕鬆回應：「沒特別在意，因為在軍隊裡時間很多，除了運動也沒別的事能做，所以就保持了運動習慣。」讓人更加期待他這次復出後更成熟的身材及演技表現。

徐康俊（右）在《臥底高中》中飾演偽裝成高中生的菁英特務，與秦基周飾演的初戀約聘女教師展開笑料百出又懸疑刺激的爽快故事。（friDay影音提供）

當聊到合作感想時，女主角秦基周稱讚徐康俊道：「他在片場是個可靠的領導者，不僅有許多動作戲，還有很多需要獨自完成的橋段，明明很辛苦卻從不表現出疲憊，真的很值得敬佩。」徐康俊對此笑著回應：「我知道秦基周身上有一種獨特的可愛魅力，讓人覺得她做什麼都能被原諒，也讓我覺得她是一位很棒的演員。」兩人當場展現出隱約放閃的氛圍。

徐康俊（中）出席《臥底高中》記者會，稱這是他第一次比愛心，左為金新綠、右為秦基周。（friDay影音提供）

《臥底高中》除了男女主角之外，還有最強綠葉金新綠也是焦點之一，她飾演徐康俊前往臥底的高中理事長，個性一絲不苟、總是執著於成為第一，且角色背後似乎還隱藏著極大秘密，和徐康俊之間會有不少交集。

金新綠（左起）、徐康俊、秦基周演出韓劇《臥底高中》，3人一同出席記者會。（friDay影音提供）

此外，前限定女團IZ*ONE成員金玟周這次則飾演金新綠的女兒，在校內是女王般的存在。金新綠在記者會上透露兩人有許多發洩壓力的橋段，經常連續拍好幾場母女衝突戲；金玟周則表示：「拍攝時前輩的氣場非常強大，讓我能夠自然投入情感，真的很感謝她。」

導演崔正仁在記者會的尾聲談及收視目標時表示：「徐康俊日前在網路節目中曾承諾目標是12%，所以我們就朝這個數字努力。」徐康俊聞言霸氣回應：「如果突破12%我就請全體工作人員去旅遊！」在劇中與徐情同父子的全裴修聽了笑道：「這樣不行啊，康俊會破產的，我也來出點錢吧。」讓全場再度爆笑出來。該劇明起每週五六在friDay影音與韓國同天更新。

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