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娛樂 最新消息

陳曉離婚前「喝到爛醉站不穩」被架走 2友人攙扶畫面網瘋傳

陳曉（左）與陳妍希（右）宣布離婚。（翻攝自微博）陳曉（左）與陳妍希（右）宣布離婚。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希與中國男演員陳曉近來婚變頻傳，18日兩人正式宣布離婚，雙雙發聲明證實並表示「各自安好」，消息震驚外界。而最早爆出兩人婚變的中國狗仔「推理君江小宴」，再曝光男方離婚前喝到爛醉的畫面，掀起討論。

陳曉被拍到離婚前喝得爛醉。（翻攝自微博）陳曉被拍到離婚前喝得爛醉。（翻攝自微博）

陳曉與陳妍希離婚聲明發布後，被視為最早爆出2人婚變的中國狗仔「推理君江小宴」，在微博上再度發文爆料，指出陳曉在離婚前喝得爛醉如泥，還需要2名友人攙扶才能勉強行走，更在文中附上影片開酸「所以是什麼事情這麼值得喝？」

陳曉與陳妍希結婚8年，從去年開始頻傳婚變，不僅陳妍希被抓包沒戴婚戒，去年女方父親離世時，陳曉不只沒有出席告別式，也沒有發文哀悼，一度被外界罵翻。如今兩人終於打破沉默，發文證實離婚，並強調「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子父母，共同陪伴孩子成長。」

☆飲酒過量，有害健康☆

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