派翠克《不熙娣》搭檔吳姍儒首開錄！「揭一大改變」曝與小S私下對話

〔記者林欣穎／台北報導〕痛失親姊大S的小S日前向《小姐不熙娣》請半年假，節目暫時由「Sandy」吳姍儒代班，今（20）日節目首錄影、開放媒體探班，吳姍儒與派翠克受訪時皆直呼好緊張，提到兩人之前合作還是4年前，且僅相處3小時，不過對於這次的搭檔彼此都說很期待，希望會有新火花，派翠克也透露一直有和小S保持聯繫，「我今天有（傳訊）問她妳可以為我加油打氣嗎，她還沒回我。」

派翠克對於這次的合作表示期待，認為兩人年齡相仿，或許會有不同火花，也說會繼續保持之前跟小S做節目的活潑荒謬精神，而以往都是站著主持的派翠克也提到今天錄影自己好像多了椅子可以坐，至於兩人如何培養默契，吳姍儒笑說如果單身還可以說交往看看，但現在結婚不方便，提到老公是派翠克的粉絲，常會傳派翠克的影片給她看，「我坐月子都在看，結果我月子做的沒有很好，容易畏寒。」派翠克隨即跳腳直呼亂講，兩人鬥嘴畫面十分有趣。

請繼續往下閱讀...

派翠克也說一直都有與小S保持聯繫，「就想告訴她，我們都會一直在她身邊，隨時想有人聊天講話我們都在，S姐有回覆，她其實心繫著節目，也感謝Sandy，我們就是等她調適好。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法