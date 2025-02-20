孫生陷性騷風波…NanaQ自吐「昔遭逼聞私密處、咬玩具」

孫生（左）性騷風波延燒，NanaQ（右）也跳出來分享過往自身經歷。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTube團體「反骨男孩」前成員孫生近期因襲臀性騷陷入爭議，陸續有多名女子跳出來自稱受害，事件越演越烈，所屬團體也宣布解約。隨著風波延燒，以極簡、自律形象走紅的網紅NanaQ也跳出來分享自身經歷。

NanaQ表示自己能理解A、B女當下的反應。（翻攝自IG）

孫生遭A女、B女踢爆性騷後，引起部分網友質疑「被性騷擾當下為什麼不拒絕？為什麼不離開？」對此，NanaQ在IG限時動態發文表示，自己能夠理解A、B女當下的反應，回想起過往曾與某位YouTuber拍片時，遭強行聞私密處、咬性愛玩具，但拍攝過程中其他同仁都覺得很正常，不禁思考「是我太大驚小怪嗎？」

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NanaQ認為這種冒犯的舉動與性別無關，「我現在回想起來才知道，那時候我根本『無法判斷這是性騷擾嗎』，我也跟AB女一樣，因為對方比較大咖，我根本不敢怎麼樣。」表示很多事都是要事過境遷了，才能明白自己當時的感受。

NanaQ（右）曾與薔薔（左）合作拍片。（翻攝自YT）

此話一出，讓不少人聯想起2年前與「薔薔」林嘉凌合拍的影片，當時NanaQ向薔薔提到自己只用清水洗澡，薔薔隨即低頭聞NanaQ私密處，聞完還說「真的有怪味」，讓NanaQ當場情緒潰堤痛哭，嚇得薔薔慌張表示自己只是開玩笑，並且不斷安慰對方，最後還對著鏡頭幫NanaQ說話，「之後有誰說她不洗澡的人，就是跟我為敵」，並送NanaQ一罐小香水，才順利結束這段意外插曲，事後NanaQ也在影片留言區邀約下次合作。

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