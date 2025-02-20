王大陸涉逃兵 預計3月入伍被爆「會比較操」

王大陸涉嫌妨害兵役、偽造文書，18日交保步出新北地檢署，被大批媒體包圍。（記者徐聖倫攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北地檢署偵辦涉嫌替準備服役的役男偽造病歷案，18日大動作拘提躲避兵役的8名役男，其中包括知名男星王大陸，他涉嫌以100萬元由不法集團偽造病歷，台北市政府兵役局表示，王大陸去年底已達緩徵的最高年限33歲，日前已收到內政部發來公文，他是今年3月徵集對象，預計近日會發出兵單。

據內政部公文指出，王大陸入伍時間為3月13日，而屆時他若沒有入伍，將會依法送辦。《聯合新聞網》報導，兵役局人員透露由於軍事訓練會依國際和兩岸情勢進行調整，替代役訓練著重緊急救護（EMT1）教育，比以前更嚴謹，「會比較操一點。」

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刑事局幹員前天上午8點多持搜索票、拘票，前往王大陸位於台北市大安區住處拘提，警方按門鈴後，他應門時見到竟是刑事幹員相當驚訝，警方對其說明案由後執行搜索，整個過程約1個多小時。

隨後王大陸被帶上偵防車時，見到本報記者拍攝時相當狐疑、不發一語，最後他被依違反妨害兵役治罪條例、偽造文書等罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後以15萬元交保。

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北市兵役局副局長林春來表示，依兵役法緩徵最高年限為33歲，通常是役男在學註冊後，由學校統一造冊送達戶籍所在地，核實學生身分，但王大陸在去年底已經達33歲，即便今年仍在學，也不能辦理緩徵。

林春來研判王大陸應該欲申請體位複檢，但公所尚未收到申請。他說，役男徵集順序通常按出生年次及籤號，近日已經接到內政3月入營梯次公文，預計近日會發兵單，其中包含王大陸。屆時王大陸若未入伍，將依違反兵役法送辦。

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