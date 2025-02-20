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傅崐萁做假？ 前立委謝欣霓一句話突破盲點

傅崐萁18日曬健身照說，自己在家休養。（翻攝自傅崐萁臉書）傅崐萁18日曬健身照說，自己在家休養。（翻攝自傅崐萁臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立院總召傅崐萁臨時缺席17日記者會，接著又告假18日立院朝野協商，立法院長韓國瑜說：「傅崐萁特別請假出國，不在國內。」對此，網紅八炯踢爆傅崐萁就是在國外，更公布他搭乘航班資訊。

2025香港旅遊博覽會今（20）日登場，花蓮縣長徐榛蔚日前率團前往，而傅崐萁究竟是養病，還是跟著到香港？外界霧裡看花，前晚傅崐萁貼出健身照片說，自己重感冒在家休養，預告即將回歸立院。

不過八炯19日在Threads爆料，「請問傅崐萁，你是不是在2月18號，搭19:26的UO153班機去香港。」同時批評傅崐萁發文，「還在社群上營造你在家裡健身休養？難道我們跟團過去的內應瞎了？」

曾主持年代MUCH台《真情台灣》的民進黨前立委謝欣霓更直接在臉書發文曬出傅崐萁健身照片說：「中共代理人就是會做假⋯⋯從沒看過運動的人穿著內衣，有拉鏈的休閒褲加上拖鞋。」

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