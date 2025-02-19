「柯佳嬿飆髒話」直衝Netflix台灣榜第一名！網友狂讚：我的嘴替

柯佳嬿（左）和劉以豪合作《童話故事下集》，喜劇節奏受觀眾喜愛。（Netflix提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕柯佳嬿、劉以豪、柯淑勤、曾敬驊、姚愛寗等人主演的影集《童話故事下集》上線48小時，直衝Netflix台灣區域影集排行榜第一名，也在上線後登入香港，新加坡，馬來西亞和印尼的每日前十名排行榜，收穫網上熱烈好評，劇中飾演潑辣人妻的柯佳嬿，直爽的性格厭世金句連發大受好評，網友紛紛大讚「柯佳嬿根本是我的嘴替！把我的心聲都說出來了」、「柯仙不可能這麼適合罵髒話耶，愛瘋」。

柯佳嬿表示：「謝謝大家的喜歡，我覺得可能是因為宜玲這個角色，在很多時候講出了實際生活中不可能說出口的一些話，在劇裡替大家發洩，所以大家喜歡聽吧，很開心宜玲還有這樣的功用。」

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柯佳嬿（右）在《童話故事下集》劇中面對媽寶劉以豪，髒話不離口。（Netflix提供）



其中劇裡跟姪女唸童話故事，無情拆穿原來童話故事書的「王子都長一樣」，讓姪女大喊「騙人」的片段也讓網友笑噴，柯佳嬿也感性表示：「我喜歡喜劇，很開心大家也喜歡這部劇，喜歡的事能被喜歡是幸福的。拍《童話故事下集》的時候，連續的高能量很累，但每場戲跟導演、演員們都在想這邊能做點什麼，那邊能加點什麼，每天都玩的很開心。人生有時候就是很荒謬，試著把這些荒謬的情境演成喜劇也不錯。」

劉以豪本次演活媽寶工程師，將大家原本難以接受的「媽寶男」演得令人無法討厭，對此，劉以豪表示：「謝謝大家給出了這麼大的包容心，當下的我真的沒有辦法想會不會被討厭，因為很多行為也是自己覺得太誇張了。想說真的有這種人類存在嗎？最後就是試著理解相信導演，相信林宜玲相互溝通後，慢慢找到最像友友會做的事情。不要忘了，《童話故事下集》終究還是有兩個字，叫『童話』哈哈哈！」

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