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娛樂 最新消息

Melody離婚一年多爆有新歡 羞認：有聊得來的對象

Melody。（記者胡舜翔攝）Melody。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Melody前年和吳育奇結束17年婚姻，目前與前夫還有一個官司未了，她說一切就交由律師處理，隨後就露出燦爛的笑容，正能量說：「之前說過了，這事情已經翻篇了，我的身分證已經空白！」盼大家祝福她繼續往前走。

被問到是否有追求對象時，Melody露出害羞的表情認了有談得來的男生朋友，「一個就已經很不錯了，我又不是20歲，還能有幾個？」至於其他相關細節，她說因為對方是圈外人，所以不便多談，「我們留一點空間給自己，這幾年我經歷了很多事也成熟了很多，不想要社會資源放在我私生活上，不重要。」

Melody。（記者胡舜翔攝）Melody。（記者胡舜翔攝）

Melody有與新的聊天對象見面吃飯，笑說若是被拍到的話不會怎樣，「他一定有給我情緒價值，到了我們這年紀當然要有，身心靈重要。」也說再婚目前不在人生選項中，「我現在就是好好生活、認真工作，你們也知道我最大的衷心是認真帶小孩，這是永遠不變的。」至於小孩是否與新的聊天對象認識？她說小孩已長大懂事，不可以欺騙他們，但還是希望大家可以給空間。

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