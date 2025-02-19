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陳妍希、陳曉昔日美好破碎 網嘆：楊冪1句話已現端倪

陳曉（左）、陳妍希（右）在18日無預警宣布離婚。（翻攝自微博）陳曉（左）、陳妍希（右）在18日無預警宣布離婚。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「明星夫妻檔」陳妍希、陳曉在18日無預警宣布離婚，讓全網震驚不已！兩人的愛情長跑快9年，未料昔日美好破碎，有網友表示：「兩人似乎在宣布大家都心知肚明的事情」、「他們婚變謠言傳很久了，但事實發生後還是會被嚇到」。

根據了解，陳妍希與陳曉是因合作電視劇《神鵰俠侶》而結識，曾多次被狗仔拍到私下約會，緋聞傳得沸沸揚揚，後來兩人在2016年宣布登記結婚，高調在訪問、節目上展現對彼此的愛意。然而，就有許多網友挖出陳妍希的今昔對比片段，表示兩人離婚似乎是有預兆的；不僅如此，同樣經歷過離婚的楊冪過去分享的感情金句也被瘋傳。

網友挖出楊冪過去分享的感情金句。（翻攝自微博）網友挖出楊冪過去分享的感情金句。（翻攝自微博）

楊冪對於情侶相愛的結果露出無奈表情，並表示：「因為結果都那樣」。不少網友感嘆楊冪不愧是過來人，她覺得愛一個人的過程比較重要，至於結果的話，表情略顯無奈。網友紛紛贊同楊冪，雖然每個人的愛情觀都不一樣，但只要自己在愛的過程覺得快樂就夠了！

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