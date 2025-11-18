館長便當店要求用最頂 被酸「店本身很鳥」

館長近日遭元老員工爆猛料。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢14日遭元老級員工「大師兄」李慶元毀滅式爆料，踢爆館長便當店要求用最頂，並要遵守勞基法導致經營困難，對此，網紅cheap透露自己也吃過館長便當。

Cheap於17日在臉書發文表示：「館長那便當我吃過，份量真的很大，燒肉給很多，味道不賴，200元在這年代算合理，但地點真鳥，只有林口有賣，唯一的優點是離館長家近；餐廳外觀來說，我覺得它根本不是在做餐飲，是在做密室逃脫，整面橘色板子像是防空洞的入口，不仔細看根本不知道這是便當店。」他說，給人的感覺不是歡迎你來吃，是盡可能讓你不要進來。

接著Cheap又分析，館長便當能活到現在完全就是靠館長的魅力續命，沒館長早就倒了吧，他建議館長開來台北，中山、西門、南京復興、忠孝復興、科技大樓隨便一個地方都比現在好，店面再重新設計一下，內用區、外帶區、快閃拍照牆等，生意會好很多，「另外內部員工該整頓一下了，幾個雜魚邢道榮、木鹿大王、夏侯楙等級的都開除吧，沒能力還坐領高薪，去請個真正懂餐飲的CEO來坐鎮，才能浴火重生。」

最後Cheap總結館長的便當店：「便當是很頂，但店本身很鳥。」

