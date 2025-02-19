床上伸舌激戰薛仕凌！ 《黑澀會》小薰揭演藝圈出道潛規則

小薰（左）和薛仕凌首度合作在影集《死了一個娛樂女記者之後》，開拍前她提醒對方「如果覺得不舒服一定要說」。（鏡文學提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「小薰」黃瀞怡在影集《死了一個娛樂女記者之後》中飾演身材火辣的網紅直播主，讓人印象深刻的一場床戲，是她在床上和薛仕凌激戰，不但主動加戲跨坐在他身上扭動。小薰受訪時談及2人首次合作，開拍前她提醒薛仕凌「如果覺得不舒服一定要說」，反倒是她比較「主動」，被虧：「怎麼妳比較像男的？」她才說薛仕凌也花時間跟她溝通，並貼心提醒防護措施要做足。

小薰在影集《死了一個娛樂女記者之後》中飾演身材火辣的網紅直播主，是她很有突破的角色。（鏡文學提供）

小薰戲中形象火辣妖豔，她坦言這角色對她來說是一個挑戰，因私下的她一直對自己的身材感到很自卑，「比例不是我最滿意的地方，但接下這個角色後，觀眾的反應出乎意料地好，這讓我感到很鼓舞。」對於是否遇過演藝圈中的潛規則，小薰提及自己從《我愛黑澀會》出道時的經歷，「因為我皮膚不好、身材也不是最好，所以一直沒遇過被包養的情況。」

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小薰（右）和薛仕凌拍在影集《死了一個娛樂女記者之後》，挑戰性極高。（鏡文學提供）

她也誇獎薛仕凌不愧是金鐘戲王，有一場她咬著餅乾、藥丸嘴對嘴餵薛仕凌的戲，完全是精準演出，是否有舌頭接觸時，小薰坦然回應：「他是有碰到啦，是為了要咬藥丸，這場戲真的拍了很久。」

為了準確演繹網紅直播主的形象，小薰曾參考夜店女孩的舞姿與放浪不羈的態度，「直播那場戲其實沒有劇本，只給了我一個方向，讓我自由發揮。我看了不少夜店影片，模仿她們醉酒或嗨到不行的模樣。」不過私下的她其實不喜歡夜店，「我很怕吵，尤其是靠近對方講話卻聽不到，會讓我很抓狂！」

小薰私下一直對自己的身材感到很自卑。（鏡文學提供）

現實生活中小薰與男友鄭人碩感情穩定，這次的激情戲也引起不少關注，她透露有問鄭人碩對這場戲的感受。「他說『我還在消化，不要煩我』，他是一個需要時間慢慢消化的人，但我情緒管理很好，不會因為這些事生氣。」小薰表示，這部戲是她演藝生涯的突破之作，「未來如果角色足夠吸引我，我還會挑戰更多不同的戲路。」

《死了一個娛樂女記者之後》於每週六晚間9點在公視收看，晚間10點則可透過Netflix、中華電信MOD、Hami video、CATCHPLAY+，每週日晚間9點在八大戲劇台播出，3月9日起每週日晚間9點於CATCHPLAY電影台61頻道播出。

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