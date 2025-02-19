DK視訊孫生後突喊「他離世，我會離世」 引起網友擔憂

孫生。（資料照；記者王文麟攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因性騷女性而被判刑，事後不少受害者出面發聲，雖然事情尚未釐清，但他已被無數人謾罵、批評，日前討論此爭議事件的YouTuber「異色檔案DK」昨透露孫生目前有想輕生的念頭，並說自己會負責到底，不過他一些言論讓網友們相當擔憂。

DK日前上傳一支「孫生的謊言」引發討論，目前該片觀看次數已高達200多萬，後來孫生又爆出一連串爭議，他昨為了想自清，直接標註DK說自己手握證據盼對方能信服，後來DK發揮查證的精神與孫生視訊。

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DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）

DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）

接著DK爆出孫生有想輕生的念頭，讓曾當過短暫社工的他，似乎有些過意不去，留言表示：「槍是我開的、火是我燒的，我負責」、「因為他離世，我害的，我會離世，所以負責到底」，這些言論引發網友擔憂，網友紛紛勸DK不要陷太深，畢竟那些曾遭孫生騷擾的受害者，也是需要被關心。

而今一早DK也向大家報平安，「孫生就是A女的加害者，無庸置疑，因為我的立場是怕他怎樣了，我就會自責；關心，起碼是不要讓最糟的事情發生，但大家都有勸我不是我的責任了，我也聽進去了，這部分明白了。」也已主動移除那些令人擔憂的言論。

DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）

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