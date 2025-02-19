晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

DK視訊孫生後突喊「他離世，我會離世」 引起網友擔憂

孫生。（資料照；記者王文麟攝）孫生。（資料照；記者王文麟攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅孫生近期因性騷女性而被判刑，事後不少受害者出面發聲，雖然事情尚未釐清，但他已被無數人謾罵、批評，日前討論此爭議事件的YouTuber「異色檔案DK」昨透露孫生目前有想輕生的念頭，並說自己會負責到底，不過他一些言論讓網友們相當擔憂。

DK日前上傳一支「孫生的謊言」引發討論，目前該片觀看次數已高達200多萬，後來孫生又爆出一連串爭議，他昨為了想自清，直接標註DK說自己手握證據盼對方能信服，後來DK發揮查證的精神與孫生視訊。

DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）

DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）

接著DK爆出孫生有想輕生的念頭，讓曾當過短暫社工的他，似乎有些過意不去，留言表示：「槍是我開的、火是我燒的，我負責」、「因為他離世，我害的，我會離世，所以負責到底」，這些言論引發網友擔憂，網友紛紛勸DK不要陷太深，畢竟那些曾遭孫生騷擾的受害者，也是需要被關心。

而今一早DK也向大家報平安，「孫生就是A女的加害者，無庸置疑，因為我的立場是怕他怎樣了，我就會自責；關心，起碼是不要讓最糟的事情發生，但大家都有勸我不是我的責任了，我也聽進去了，這部分明白了。」也已主動移除那些令人擔憂的言論。

DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）DK表示會為孫生負責，引發網友擔憂。（翻攝自IG）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
☆安心專線：1925
☆生命線協談專線：1995
☆張老師專線：1980

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中