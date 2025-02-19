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汪潔民爆料謝寒冰不妙 「2年以上刑期跑不掉」

謝寒冰爆料曹興誠在中國發生婚外情，更公開多張私密照。（翻攝自YouTube）謝寒冰爆料曹興誠在中國發生婚外情，更公開多張私密照。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕聯電前董事長曹興誠、罷免藍委徐巧芯領銜人17日被親藍名嘴謝寒冰爆料，指他2015年在中國發生婚外情，更公開多張曹興誠與小三私密照，昨（18）日曹興誠向謝寒冰提告並求償1億元，謝寒冰馬上回應稱：「我好期待。」

資深媒體人、電視名嘴汪潔民昨也在個人臉書發文說：「1億元，快點脫產。」接著點名謝寒冰：「寒冰，趕快找人脫產啊，按照老曹做法，晚點就可能申請法院就會去查封你的不動產、存款、動產⋯」

相關新聞：轟「卑劣無恥沒有底線」！ 曹興誠正式提告謝寒冰求償1億元

今（19）日上午，汪潔民再度發文致謝寒冰：「給寒冰，漫長訴訟啊，民事刑事都有，還有可能破產的風險，想做英雄，可是那位芯都可搞掛她老公，和婆婆撕破臉，搞的罷免潮四起，這個女人有啥好捍衛的。」

汪潔民接著喊了一聲「蠢啊」，「別人也收到照片，都知道有風險，結果自以為是英雄，然後可能是狗熊，一堆藍粉紅粉在旁邊喊殺喊打，反正死的也不是他們、不是嗎？真的太遺憾了其中有兩張照片可以確認是deep fake ，這真的不妙，2年以上的刑期可能跑不掉了！」
最後汪潔民奉勸謝寒冰：「不要再被旁邊看戲的鼓吹，最後面對的，還是自己和家人。」

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