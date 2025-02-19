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緊摟大咖人夫畫面流出！61歲玉女歌手認了：聽他的歌長大

范怡文在小巨蛋開唱。（中華音樂人交流協會提供）范怡文在小巨蛋開唱。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕61歲的玉女歌手范怡文上週登上小巨蛋參加民歌演唱會，她以同樂會的心情參加這次演出，見到老友李建復超級開心，立刻獻上了大大的擁抱，打趣笑說：「我從小就是聽他的歌長大。」

范怡文表示：「我除了和他們夫妻賢伉儷有空就會聯繫，和他的女兒們也都很無話不談，都是非常貼心的小孩。」更感謝李建復這次為了陪同她，特地上了電視節目宣傳。

范怡文與好友李建復相見歡。（翰森娛樂提供）范怡文與好友李建復相見歡。（翰森娛樂提供）

提到這次的演唱會，范怡文持續鍛鍊身材跟訂製禮服，會依照每一場的需求來做改造，她說：「畢竟之前創立過品牌，所以對衣服能夠如何改造，然後怎麼樣搭配的比例最漂亮這方面應該是蠻得心應手的。」

她更炫腹露出腹肌，自信笑說：「我的肌肉和馬甲線不是臨時練出來的，是天天運動所累積。」隨時都是準備好的狀態。

今年是范怡文出道的40週年，她預告會持續推出新歌，「會有新單曲的推出，目前已經收歌完畢，預計3月份錄音，5月份推出，新作品我個人非常喜歡，希望歌迷朋友也會支持。」

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