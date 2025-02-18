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想錢想瘋了？ 孫生道歉片3分鐘黑畫面 YouTuber戳破祕密

孫生道歉影片有3分鐘黑幕的原因被其他YouTuber戳破。（翻攝自臉書）孫生道歉影片有3分鐘黑幕的原因被其他YouTuber戳破。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「反骨男孩」成員孫生去年因拍打女性臀部被控性騷擾，一審判決處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，全案可上訴。但孫生事後並為檢討自己的作為，反而發了一部長達8分鐘影片，同時多次在社群平台道歉，事後孫生委屈說自己只是道歉片拍得很爛，不過，YouTuber「異色檔案」DK卻發現孫生的道歉影片當中除了包含3分鐘的黑畫面，更開了營利，做法令人不爽。

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孫生道歉影片悄悄消失了。（翻攝自YouTube）孫生道歉影片悄悄消失了。（翻攝自YouTube）

孫生涉嫌性騷後，企圖以不斷道歉塑造出自己沒注意、不小心的形象，卻收到各界批評，網友也紛紛看不下去。在孫生的道歉影片當中，他針對性騷擾拍攝影片致歉，但長達8分鐘的影片當中，有3分鐘畫面一片漆黑，什麼都沒有，就只有黑畫面，其餘4分鐘才是孫生的說明，另有近1分鐘的新曲MV。

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片中也出現黑底白字寫著「我只是一個單傳想要爽的孩子，雙方一起到天堂，有這麼難嗎……」針對以上行為，DK以「孫生的謊言」為題發布影片，痛批反骨團隊利用自媒體想要扭轉輿論聲量，並戳破影片為何長達8分鐘的秘密。

孫生的道歉影片當中竟然有長達3分鐘的黑幕。（翻攝自YouTube）孫生的道歉影片當中竟然有長達3分鐘的黑幕。（翻攝自YouTube）

DK直接戳破，影片拍到8分鐘的原因就是為了符合YouTube官方安插廣告的時長規範，簡單說就是孫生表面上在道歉，實際上這部影片還能賺錢收益。DK怒斥「你們在侮辱整個行業是不是？你們根本不配得到任何的流量，你們操作是非常噁心的」。目前該影片已被涉為私人影片。

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